France : des affiches islamophobes secouent la ville de Bourg-en-Bresse

Les actes islamophobes se poursuivent en France. Le plus récent remonte à la nuit du 2 mai 2024, lorsque plusieurs affiches, avec des expressions islamophobes, ont secoué la ville de Bourg-en-Bresse, assimilant explicitement l’islam au terrorisme.

Une nouvelle polémique qui enfle sur les réseaux sociaux, notamment suite à la déclaration du maire de la ville, qui a décidé de porter plainte contre ce qui est considérée comme une “dérive haineuse“.

Le maire de Bourg-en-Bresse condamne fermement les affiches islamophobes

Les habitants ont alerté les autorités de la ville, en découvrant les messages offensants exprimés par les affiches en question et qualifiant l’islam au contraire à la paix. Les résidents ont arraché les pancartes qui décorent la ville, la nuit du 2 mai dernier, comme signe d’indignation.

Ces actions surviennent alors que la campagne électorale des Européennes tient route dans un climat tendu créant des tensions internationales. De son côté, Jean-François Debat, maire PS de Bourg-en-Bresse, a réagi à cet acte islamophobe.

En effet, sur le réseau X, Jean-François Debat, a condamné fermement ces actions, dans un communiqué annonçant une plainte au pénal en cours de préparation. “Des affiches islamophobes ont été placardées dans les rues de Bourg-en-Bresse. Leur contenu vise de manière explicite à signifier que l’islam serait une religion de haine. C’est une insulte à l’égard des musulmans de notre ville qui vivent leur religion en paix et n’aspirent qu’à cela. […] Jamais, je ne laisserai ma ville être le théâtre de l’expression du rejet des musulmans“, écrit-il.

Je condamne avec la plus grande fermeté les affiches islamophobes apparues à plusieurs endroits à @Bourg_en_Bresse.

Plainte sera déposée contre leurs auteurs par la Ville.

Cette dérive haineuse doit être stoppée.

J’exprime mon soutien aux musulmans de #BourgenB et du #GrandBourg. pic.twitter.com/5UEn8OngqG — Jean-François Debat (@JFDebat) May 2, 2024

Par ailleurs, le maire de la ville insiste sur le fait que “ces affiches aux relents xénophobes n’ont pas leur place ni dans notre ville, ni dans notre pays”. Par ailleurs, le Conseil français de culte musulman a réagi, en soutenant la décision du maire.

“Le CFCM condamne fermement cet affichage sauvage et haineux et apporte son soutien total à l’ensemble des forces vives de la ville face aux prêcheurs de haine et de la division“, a martelé l’organisation.

Des affiches islamophobes ont été découvertes à plusieurs endroits de Bourg-en-Bresse. Son maire, Jean-Francois Debat, a annoncé son soutien aux musulmans et le dépôt d’une plainte de la ville contre les auteurs. Le CFCM condamne fermement cet affichage sauvage et haineux et… pic.twitter.com/i7gCsWZ8f9 — CFCM (@CfcmOfficiel) May 2, 2024

