France : débuts prometteurs pour Zedadka au LOSC Lille

Akim Zedadka a réussi son baptême de feu avec le LOSC Lille. Aligné parmi le onze de départ face à l’AJ Auxerre, l’international algérien a laissé de très bonnes impressions. Il aura gagné des points pour s’imposer comme titulaire indiscutable avec sa nouvelle équipe.

Après avoir décidé de quitter Clermont Foot cet été, Akim Zedadka a rejoint un club plus ambitieux, en l’occurrence le LOSC Lille. Club avec lequel il s’est engagé pour une durée de trois saisons, soit jusqu’en 2025.

Le latéral droit de la sélection nationale s’est préparé convenablement avec sa nouvelle équipe. Hier, il était au rendez-vous d’effectuer son baptême de feu, à l’occasion du match ayant opposé son équipe à l’AJ Auxerre. Aligné parmi le onze de départ, il a livré une très belle prestation. Mieux, il a contribué à la victoire de son équipe, en inscrivant le premier but, dans un match où le LOSC Lille s’est imposé sur un score sans appel de quatre buts à un.

Akim dans le onze type de « L’Equipe »

La cerise sur le gâteau, c’est de figurer dans le onze type de la première journée de la Ligue 1 Uber Eats, choisi par le journal français « L’Equipe ». Un onze dans lequel figure des stars mondiales, entre autre Lionel Messi et Neymar.

A l’issue du match face à l’AJ Auxerre, le néo-international algérien a livré ses impressions à propos de large victoire décrochée par son équipe. « On va dire que dans l’équipe, on était pas mal de nouveaux et arriver dans un club comme ça avec une nouvelle vague de joueurs. C’était à nous de répondre présent et aujourd’hui, on aide l’équipe à gagner sur ce score donc ça fait plaisir. C’est vrai que l’on est une bande d’amis, on essaie de faire les choses ensemble, de se battre les uns pour les autres et de tout faire ensemble. On a un projet collectif et je pense que la mayonnaise commence à prendre petit à petit et ça fait plaisir ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée au micro de Prime Vidéo.

Il est à rappeler qu’Akim Zedadka a célébré sa première convocation en sélection nationale algérienne le mois de juin dernier. Son frère Karim, défenseur du SSC Naples, pourrait lui emboiter le pas à l’avenir.