France : de la prison pour un Algérien ayant agressé un octogénaire

Suite à une affaire de vol, à Bayonne en France, dont le présumé auteur est un Algérien âgé de 41 ans, ce dernier a été présenté, hier 13 septembre, face au tribunal de Bayonne.

En effet, l’affaire remonte au 09 août de l’année en cours, aux environs de 15 heures, où le quadragénaire d’origine algérienne, a arraché une chaîne en or qu’un vieil homme de 82 ans portait.

Les faits de ce vol ont été déroulés à l’intérieur d’un autobus, où le présumé coupable a remarqué un vieil homme, qui s’assieds tranquillement, portant une chaîne en or. Le mis en cause n’a pas hésité à lui arracher le bijou de son cou, avant que le chauffeur bloque les portes, le temps de l’interpellation de l’agresseur.

L’agresseur demande le pardon de Dieu par rapport à la victime

À la barre du tribunal de Bayonne, ce lundi 13 septembre, le mis en cause a déclaré : « le jour de l’incident, j’étais ivre et sous médicaments. Que Dieu me pardonne par rapport à ce monsieur. »

Être présent lors de l’audience, la victime a précisé qu’elle n’est pas venue pour entendre les excuses de son agresseur. « Je suis toujours sous le choc, j’ai 82 ans et c’est la première fois que je me fais agresser, » a déclaré l’octogénaire.

Condamné à 7 reprises pour des vols et non-respect de la législation française, le quadragénaire algérien aurait dû se trouver à Billère ce 9 août, où il était assigné à résidence, faute de place au centre de rétention administrative. Notons que ce dernier a été condamné, hier, à huit mois de prison ferme.