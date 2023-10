France: Darmanin veut « l’expulsion systématique des étrangers considérés comme dangereux »

Le débat sur l’immigration en France vient de refaire surface en France. En effet, au lendemain de l’attaque qui a mis fin à la vie d’un professeur français poignardé à mort par un Russe radicalisé, à l’Arras, le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin a directement annoncé une nouvelle mesure qui concerne les ressortissants en France.

Bien que la nouvelle loi de l’immigration tarde encore pour sortir, Gérald Darmanin, lui, n’a pas hésité pour annoncer une nouvelle loi pour les étrangers « jugés dangereux par les services de renseignements « .

Gérald Darmanin annonce une nouvelle mesure pour les immigrés en France

En effet, dans une déclaration accordée lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Intérieur français a demandé, samedi 14 octobre 2023, « l’expulsion de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignements en France.

Par ailleurs, Darmanin a déclaré que la ligne de fermeté est extrêmement claire pour les étrangers en France. Le plan du ministre de l’Intérieur français est clair. À commencer par l’identification partout sur le territoire français de ceux qui sont jugés dangereux, le retrait de leurs titres de séjour et enfin leur expulsion systématique de la France.

Pour cette nouvelle mesure, Darmanin a cité spécifiquement les personnes dont les noms figurent au sein du FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. De plus, il a fait part de sa volonté de réunir, mardi prochain, les groupements qui vont permettre d’étudier et de classer les dossiers de chaque personne concernée par cette nouvelle mesure et ainsi procédé à son application.

Concernant les personnes, en situation irrégulière, citées déjà dans ce fichier, Darmanin a ordonné le retrait systématique de leur titre de séjour.

| À LIRE AUSSI :

>> Accusé de meurtre, un sans papiers algérien arrêté en Espagne

>> À Cholet, les drapeaux français remplacés par ceux de l’Algérie et de la Palestine