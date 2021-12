France : condamnation de l’Algérien ayant agressé un imam

Tout comme l’agression vient sous plusieurs formes, les causes à son origine sont diverses. Or, il ne s’agit pas d’un règlement de compte, d’un malentendu ou encore d’une simple dispute. Cette agression a été le résultat d’une ivresse aggravée par une problématique de santé.

À Nancy, l’imam de la mosquée An-Nour a vécu un incident très difficile jeudi dernier. Lorsqu’il marchait tranquillement en fin de journée avant de se faire agresser soudainement en plein centre-ville. Il s’agissait d’un jeune algérien qui, pour des raisons inconnues, a agressé violemment l’homme en question. Pis encore, il a dégradé la vitrine d’un restaurant et il s’est attaqué à deux véhicules.

L’algérien a été placé en garde à vue peu de temps après les faits suite à l’intervention des services de sécurités. Ce dernier a été jugé en comparution immédiate lundi dernier, épileptique et alcoolisé, il n’avait manifestement aucun souvenir des délits qu’il avait commis.

Quand l’état de santé contribue dans le délit

Selon le quotidien régional français, l’Est républicain, l’agresseur a pris un an de prison dont six mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, en plus de l’interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.

Me Ali Issa, son conseil, a reconnu le « jugement équilibré » du mis en cause, soulignant que ses problèmes de santé ont fortement impacté ses actes. Il s’interroge également sur la possibilité de recevoir des soins pendant la période de sa détention.