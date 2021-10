France : colis alimentaires pour les étudiants algériens en précarité

La France demeure la première destination des étudiants algériens ; 31 000 se sont inscrits dans les universités françaises cette année. Ils s’y installent pour poursuivre leurs études et construire un avenir meilleur. Ce n’est malheureusement pas toujours tout beau tout rose, puisque certains tombent dans le malheureux problème de la précarité.

Cette dernière n’épargne pas les étudiants français notamment à cause de la crise sanitaire du covid-19 où beaucoup d’étudiants ayant des petits boulots ont perdu leurs emplois respectifs. C’est encore plus compliqué pour les étudiants étrangers puisque ils ne bénéficient pas de la bourse, en plus du repas à un euro récemment supprimé pour les étudiants non-boursiers depuis septembre dernier.

Les étudiants algériens font déjà face à la hausse de 2.5% du coût de la vie étudiante, on parle : frais d’inscriptions, loyer, dépenses quotidiennes nécessaires et la difficulté pour les étudiants étrangers surtout les maghrébins de trouver un travail pour subvenir à leurs besoins. Une situation qui découragent nos jeunes étudiants pourtant si motivés et déterminés à réussir.

Quand les associations leur viennent en aide

A l’université d’Orléans (Loire) au sud-est de la France, les étudiants ont pu bénéficier des colis alimentaires. Une affluence inattendue de près de 300 étudiants présents à la première distribution alimentaire de l’université. Parmi la foule, un étudiant explique au micro de Franceinfo « ça fait une charge en moins, mais je n’imaginais pas venir ici pour avoir autant de nourriture ».

Frédéric Moal qui est chargé de mission de « lutte contre la précarité étudiente » à l’université, rassure qu’une autre distribution sera organisée pour le mois prochain. « Les aides se sont arrêtées et c’était un peu trop tôt. Il aurait peut être fallu un peu plus anticiper en se disant que la crise est encore là pour les étudiants et qu’il faut continuer à les accompagner financièrement ». a-t-il indiqué.

Parmi les associations qui viennent au secours des étudiants en précarité, le mouvement d’associations de solidarité Emmaüs facilite le quotidien des étudiants notamment étrangers. Avec une quarantaine de boutique en France, il permet aux étudiants de s’équiper de tout pour eux, pour l’université ainsi que leur logement, et ce, à petit prix. Ils peuvent également bénéficier de 20 jusqu’à 50% de réduction en présentant leur carte d’étudiant.