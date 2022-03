France : Cheba Kheira revient sur les raisons de sa « Harga »

La « Harga » ou la migration clandestine augmente de jour en jour et elle attire les différentes catégories du peuple algérien, qu’ils soient chômeurs, simple employés ,intellectuels ou artistes, qu’ils soient hommes, femmes ou enfants, tous sont concernés. Les raisons diffèrent d’un « Harag » à l’autre mais le sort et le risque reste le même. L’une des figures artistiques algériennes, Cheba Kheira, a choisi de prendre le large, risquer sa vie et emporter avec elle ses enfants.

La chanteuse dévoile les raison de sa « harga » en accusant son ex-mari Ahmed Belhaj dit « Baba » qui est présidant de l’MCO, et qui était, selon elle, la première raison de cette prise de risque vers un avenir inconnu.

Dans une vidéo diffusée sur les médias, chaba kheira a expliqué qu’elle a fui le milieu corrompu de son ex-mari, dit « Baba » et celui qu’elle a accusé d’être impliqué dans des affaires de « corruption » et de « prostitution ».

la chanteuse, qui vie en France actuellement, confirme qu’elle n’a, en aucun moment, abandonné son pays mais ce sont les conditions dans lesquelles elle vivait qui l’ont poussé à prendre un tel décision. Et elle enchaine en disant qu’elle reviendra un jour en Algérie.

Un phénomène qui n’exclut aucune tranche de la société

le phénomène de « harga » continue de prendre le dessus dans la société algérienne. hélas on entendait parler des jeunes hommes qui prennent le large vers des destination occidentales mais maintenant, de nos jours, ça parle de jeunes hommes, jeunes femmes, personnes âgées et enfants. chacun fui pour ces raisons et qui majoritairement fui les conditions de vie misérable.

pour ne pas aller loin, on revient sur le jeune sportif, l’ancien joueur de l’USM El Harrach, Ramzi Boussiala qui a préféré prendre le large afin de pouvoir réaliser ses rêves et fuir la marginalisation qu’il subissait en Algérie. Après son arrivé en france, le jeune talentueux a été recruté par le club français le « FC Lyon », un club qui permettra Boussiala de s’éclater et de s’investir dans son métier de rêve.

Ramzi n’était pas le seul sportif dont « el harga » était le dernier issue pour pouvoir atteindre un meilleur avenir, mais il rejoint un tas de jeunes ambitieux notamment Amine Boulahia l’ex-joueur international algérien et Fayçal Mihoubi, champion du monde de culturisme. des hommes qui sont sortis de l’ombre à la lumière après avoir trouvé qui valorise leurs compétences.

En quête d’un meilleur avenir

La majorité des « Haraga » partent dans une perspective de vivre mieux, de sortir de la misère et de vivre avec dignité. L’un fui la marginalisation, l’autre fui le niveau de vie qui demeure très bas, d’autre fui les problèmes de société, et ni patience ni motivation ne peuvent les permettre de supporter plus ou les retenir de prendre ce risque et plonger dans l’inconnu.