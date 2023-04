France : Chaibi, une première saison réussie en équipe pro de Toulouse

Le néo-international algérien, Farès Chaibi, est en train de vivre un rêve. A 20 ans, il a réalisé une excellente saison avec le FC Toulouse et vient de décrocher son premier titre. Une première saison en équipe pro très réussie.

Farès Chaibi a été promu en équipe séniore du FC Toulouse au début de la saison en cours. Pour sa première saison en équipe pro, il a réalisé un très bon parcours. En effet, il a réussi à délivrer 6 passes décisives et marquer 8 buts en 32 matchs, ce qui semble très satisfaisant vu son jeune âge (20 ans) mais aussi vu le bon niveau du championnat de Ligue 1 Uber Eats.

Mieux, le néo-international algérien vient de décrocher son premier titre de sa carrière. Il a remporté la Coupe de France, après avoir battu le FC Nantes en finale hier soir (5-1). Une première coupe de l’histoire du Téfécé. Aligné parmi le onze de départ, Chaibi a fourni une très bonne performance. On peut dire qu’il a été l’un des grands artisans de la précieuse consécration du club sud-ouest de la France.

« C’est un truc de fou ! C’est ma première saison en professionnel, d’être champion de France, je n’arrive pas encore à réaliser. On a fait un match limite parfait, sur le terrain on se sentait bien, on se trouvait bien, on est rentrait avec cette envie de ramener ce trophée à Toulouse et c’est ce qu’on a fait. Sur le terrain on courait tous les uns pour les autres, on est un vrai groupe et ça donne ça. Demain on va le ramener à Toulouse et bien fêter ça ». A déclaré le joueur à l’issue de la rencontre, qui a célébré la consécration de son équipe avec le drapeau algérien, rendant un superbe hommage à l’équipe nationale d’Algérie.

Bienvenue dans la Ville rose où les rêves se réalisent,

Bienvenue en Occitanie, où l’on revient toujours, Bienvenue au TéFéCé, 𝙡𝙚 𝙘𝙡𝙪𝙗 𝙫𝙖𝙞𝙣𝙦𝙪𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙚 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 2023 🏆#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/D7Ak845o6a — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 29, 2023

La côte du joueur a augmenté

Le moins que l’on puisse dire, est que Farès Chaibi est sur une courbe ascendante impressionnante. Un meneur de jeu de métier que les observateurs lui prédisent un avenir prometteur.

Auteur d’une très bonne saison, sa côte a augmenté. En effet, le milieu de terrain des Verts vaut désormais 10 millions d’Euros. Il faut dire aussi que ses bonnes performances ont suscité l’admiration de plusieurs recruteurs. Le joueur attise déjà les convoitises avant même la fin de la saison en cours.

En plus d’Arsenal, Real Betis ou encore l’Eintracht Frankfurt, Chaibi est également convoité par l’Olympique de Marseille. Selon plusieurs médias français, les responsables du club phocéen veulent renforcer l’équipe en prévision du prochain exercice. Farès Chaibi fait partie des joueurs ciblés.

Reste à savoir maintenant si le joueur algérien va faire une autre saison d’apprentissage au FC Toulouse ou bien aller monnayer son talent dans un autre club plus huppé. On en saura au terme de la saison en cours.

A LIRE AUSSI : Equipe nationale : « Pour ma première avec l’Algérie, l’ambiance était folle », Chaïbi