France : c’est officiel, Belaïli signe à l’AC Ajaccio

Youcef Belaïli a tout conclut avec les responsables de l’AC Ajaccio. Il a signé un contrat d’une année après avoir passé la visite médicale. Il devrait être présenté ce soir par le club Corse comme nouvelle recrue.

Deux semaines après avoir résilié son contrat avec le Stade Brestois, Youcef Belaïli ne va pas chômer. En effet, il a vite trouvé un nouveau point de chute et c’est à l’AC Ajaccio qu’il va rebondir.

C’est aujourd’hui que l’ailier gauche de la sélection nationale s’est envolé pour la ville Ajaccio, à bord d’un avion privé, en compagnie de sa petite famille. Et ce, pour poursuivre les négociations et aux dernières nouvelles, il a tout conclut avec le club en question. Et pour preuve, une vidéo circule sur les réseaux sociaux qui montre le joueur au stade d’Ajaccio afin de visiter les infrastructures du club.

L’Oranais a signé un contrat d’une année renouvelable seulement après avoir passé la visite médical. Il sera présenté dans la foulée comme nouvelle recrue Ajacienne.

Il est à rappeler que Belaïli a été recruté comme joker. Ce statut exceptionnel permet d’engager un joueur impérativement licencié en France. Cela lui permettra de bénéficier d’une licence et prendre part ainsi aux matchs officiels avec sa nouvelle équipe.

L’offre de Montpellier était plus intéressante, mais…

Selon plusieurs médias français, Montpellier est rentré en course pour s’offrir Youcef Belaïli. En effet, il a proposé une offre financière plus intéressante que celle de l’AC Ajaccio. Mais le joueur décide d’opter pour le club Corse car il a donné parole aux responsables.

On peut dire que l’AC Ajaccio (18e au classement général du championnat français) ne répond pas aux ambitions sportives du joueur puisqu’il s’agit d’une équipe qui lutte pour le maintien en Ligue 1 Uber Eats, mais il pourrait lui permettre de relancer sa carrière mais surtout évoluer toujours en haut niveau.