France: ce que prévoit Zemmour pour le statut particulier de l’Algérie

La course à la présidentielle en France 2022 s’accélère, avec un premier tour prévu le 10 avril prochain. Après que le Conseil Constitutionnel Français a dévoilé lundi 7 mars, les noms des 12 candidats en lice pour ce premier tour, ces derniers n’ont d’autre choix que de multiplier leurs sorties terrain et médiatique, pour convaincre l’électorat français.

Eric Zemmour, candidat d’extrême droite du parti Reconquête, se distingue par son coté « raciste » assumé, c’est bien évidemment Eric Zemmour, journaliste politique et écrivain de pas son métier, qui n’a jamais caché ses positions.

Cette fois-ci c’est lors d’un meeting à Metz ce vendredi 18 mars, dans le cadre de sa campagne présidentielle ayant réuni près de 4000 personnes, qu’’Éric Zemmour revient encore une fois sur le sujet « Algérie ». Un meeting qui coïncidait avec les 60 ans de la commémoration des accords d’Evian, signés entre l’Algérie et la France qui ont marqué la fin de la Guerre de Libération en Algérie.

En effet, le candidat n’a pas manqué l’occasion pour évoquer ce sujet, en proposant de normaliser les relations entre la France et l’Algérie, et ce selon lui en mettant fin à la repentance de la France en Algérie, en disant « Je mettrai fin à cette repentance, pour ramener enfin la paix, pour le respect ! »

Eric Zemmour, évoque ses parents, qui rappelons-le ont fui l’Algérie avant la guerre en faisant le lien entre les pieds noirs et la France d’aujourd’hui en disant : « cette guerre atroce, dont nous continuons de subir les effets sur notre sol, à cause de la rancœur que les Algériens portent encore contre nous. »

Zemmour veut mettre fin aux « avantages migratoires de l’Algérie »

Le candidat est revenu encore une fois sur la question migratoire qui est et a toujours été au cœur de son débat politique, mais cette fois-ci ce dernier profite de cette date symbolique de l’anniversaire des 60 ans des accords d’Evian, en revenant sur l’accord migratoire signé entre la France et l’Algérie en 1968 en disant : « …aucun gouvernement n’a osé revenir sur l’accord migratoire de 1968, même si beaucoup l’ont envisagé. Élu Président de la République, je mettrai définitivement fin aux privilèges migratoires exorbitants des Algériens. »

Il estime que les dirigeants algériens ne manquent pas une occasion d’insulter la France, selon Eric Zemmour, sans que ces derniers ne remettent en cause des avantages concédés par la France postcoloniale. Le candidat de Reconquête estime que dans le prolongement des Accords d’Evian en 1968, la France a signé un accord migratoire qui facilite l’immigration algérienne car à l’époque la France souffrait d’un manque de mains d’œuvre, mais que ce n’est plus le cas, en disant que la France compte des millions de chômeurs.

Eric Zemmour évoque aussi la dette des patients algériens auprès de nos hôpitaux (évaluée à 600 millions d’euros en 2012) ou encore à la fraude aux centenaires sur les retraites françaises touchées en Algérie.

En parlant d’immigration, Eric Zemmour évoque de nouvelles conditions, qu’il imposera s’il est élu à la tête de la France qui sont: les aides financières et l’octroi de visas seront accordés selon la coopération contre l’émigration clandestine ; mais aussi la réadmission des immigrés illégaux expulsés de France et des accords permettant que les petites peines de prison puissent être effectuées dans les pays d’origine des délinquants étrangers.

Le candidat d’Extrême droite promet ainsi que s’il est élu pour un mandat de 5 ans à l’Elysée, il fera une visite dès cet été 2022, dans la Maghreb en commençant par l’Algérie, ou il affirmera la position de la France, qui est selon lui le respect et non la repentance, en déclarant à ce propos : « Je veux une France forte qui s’assume et s’affirme à nouveau comme une puissance méditerranéenne. Dans un dialogue de vérité, 60 ans après son indépendance, je traiterai l’Algérie en État mature, comme tous les autres pays du monde, considérant que de part et d’autre nous sommes définitivement défaits du lien colonial. »