France : Brigitte Bardot qualifie l’Aïd al-Adha de « fête immonde »

Ce samedi 9 juillet 2022, les musulmans célébrèrent l’Aid El Adha. Considéré comme un jour de fête, l’Aïd est au cœur des conversations au sein de la communauté musulmane.

Cette fois-ci c’est Brigitte Bardot, ancienne actrice et militante pour la défense des droits des animaux, créatrice de la Fondation Brigitte-Bardot. Elle revient avec un discours et des propos très offensants quant à cette fête religieuse.

Dans une publication diffusée sur son compte Twitter officiel le 5 juillet 2022, elle utilise un jeu de mot qui n’est pas au goût de tous. Elle renomme l’Aid El Adha par « le jour du ‘saigneur’ ». Elle affirme que cette fête qu’elle qualifie d’immonde est un sacrifice « barbare et honteux » avec la complicité du gouvernement.

La communauté musulmane révoltée sur les réseaux sociaux

Comme à chaque intervention, Brigitte Bardot ne laisse pas indifférent. De part son langage cru et direct, les messages véhiculés sont souvent d’une violence verbale significative.

La communauté musulmane ne s’est pas retenue et a exprimé son mécontentement. Plusieurs personnes ont pris l’initiative de réagir au tweet de la militante.

On donc peut lire sur les réseaux des messages, s’adressant à elle avec sarcasme et humour : « Brigitte tous les ans j’attends que tu nous annonces la date de l’Aïd »; ou même : « Brigitte toujours au rdv pour l’Aïd on dirait une musulmane ».

Cependant, d’autres individus ont été moins calmes, et l’ont qualifié de « sénile raciste ».

Pour rappel, l’ancienne actrice a déjà été condamné à plusieurs reprises à cause de ces attaques répétitives depuis plus d’une quarantaine d’années, dernièrement pour injures raciales.