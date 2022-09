France : Brest résilie son contrat avec Belaïli

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Youcef Belaïli n’est plus joueur du Stade Brestois. Le divorce a été acté aujourd’hui. Le joueur restera sans club au moins jusqu’au mois de décembre prochain.

L’information a filtré il y a quelques jours. Youcef Belaïli n’a plus envie de poursuivre l’aventure avec le Stade Brestois. Une information confirmée par son père, Hafid Belaïli, qui a révélé que les négociations entre les deux parties pour une séparation à l’amiable sont toujours en cours.

De retour à Brest après la fin du stage de la sélection nationale, le natif d’Oran avait une entrevue avec le directeur sportif Grégory Lorenzi. Les deux hommes sont parvenus à un accord pour une résiliation de contrat à l’amiable. Le divorce a été aujourd’hui, annonce le Stade Brestois sur son site officiel.

Le communiqué du SB29

« Suite à la demande de Youcef Belaïli adressée au Directeur Sportif Grégory Lorenzi, le Stade Brestois et le joueur ont convenu de la résiliation du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2023. Le SB29 lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière ». A écrit le Stade Brestois sur son site officiel.

Le directeur sportif du club breton, Grégory Lorenzi, a déclaré : « Youcef ressentait un mal-être au quotidien, en étant notamment éloigné de sa famille. Il lui était donc difficile de continuer sur cette voie-là. Pour son équilibre au quotidien et le bien du groupe, nous avons convenu de mettre un terme à notre collaboration. Toutes les choses qui ont pu être dites ces derniers jours au sujet du joueur restent des affaires d’ordre privé qui ne nous concernent pas ou qui ne nécessitent pas qu’on s’étende dessus. Le plus important aujourd’hui est la situation sportive du Stade Brestois et l’institution reste de toute façon au-dessus de son cas personnel, comme de celui de n’importe quel autre joueur ».