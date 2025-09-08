France : Benoît Payan, maire de Marseille, menacé de mort pour avoir mangé un couscous

Au Festival culinaire KousKous de Marseille, le maire Benoît Payan a partagé un couscous avec les habitants de la ville, dimanche dernier. Depuis, une vidéo de menaces violentes circule en ligne. Le maire, soutenu par La France Insoumise, a réagi à cette menace.

Le maire de Marseille avait participé au « Kouskous festival », un événement culinaire organisé en partenariat avec sa ville. Ce festival met en lumière le couscous comme « un grand plat transculturel » en explorant ses diverses saveurs. Cette année, le thème principal était le pois chiche, un ingrédient phare dans de nombreuses recettes de ce plat traditionnel.

Sur le réseau social X, un utilisateur a publié un message virulent à l’encontre de Benoît Payan, le qualifiant « d’idiot utile des Frères musulmans« . Ce message était accompagné d’une image représentant un homme, les yeux bandés, sur le point d’être pendu, entouré de deux personnes masquées et vêtues de noir avec des armes de guerre.

Menacé de mort pour avoir mangé un couscous dans le cadre d’un festival marseillais de cuisine, je ne céderai évidemment rien et jamais. Marseille est une ville du vivre-ensemble et nous ferons tout pour que cela continue, malgré les intimidations, extrême droite ou pas. pic.twitter.com/Hy9XqyvluD — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 7, 2025

Le maire, menacé de mort pour avoir participé à un festival culinaire, a réagi en affirmant qu’il ne cédera pas aux intimidations. Il a déclaré que Marseille est une ville de vivre-ensemble et qu’il ferait tout pour préserver cette valeur, malgré les menaces de l’extrême droite.

🟢 À LIRE AUSSI : Hausse des actes islamophobes en France : trois mosquées visées en une semaine

Des attaques racistes

Le maire de Marseille, Benoît Payan a également publié sur Instagram un message qu’il considère comme une menace, où une internaute disait avec sarcasme : « bientôt, il sera dans le méchoui« . Face à ces menaces, l’élu a réaffirmé le vivre-ensemble marseillais

Suite à ces menaces, la gauche marseillaise a fermement condamné ces attaques, tandis que la droite est restée silencieuse. La France Insoumise a notamment apporté son soutien au maire de la ville. En effet, le député Sébastien Délogu a déclaré : « Aucun de nos désaccords politiques ne doit surpasser la nécessité de faire bloc aux attaques des racistes, des pro-génocides et de l’extrême droite. Tu as mon soutien et celui des Insoumis face à ces menaces ignobles« .

En France, la loi Pleven du 1er juillet 1972 définit le racisme comme le fait de « provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race« .

Par ailleurs, la diffamation raciste publique est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison et d’une amende de 45 000 euros.

🟢 À LIRE AUSSI : Polémique en France après l’inauguration d’un établissement en hommage à Annie Steiner