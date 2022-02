France : Belaïli victime de racisme, quelle mesure prendra Brest ?

C’était un moment difficile vécu par la star de l’équipe nationale Youcef Belaïli avec son nouveau club de Ligue 1 française, Brest. Ce n’était que sa troisième participation le 20 février jouant contre Reims. La douleur qu’il a ressenti dépasse les limites du football et de l’insatisfaction d’un geste footballistique raté, il a été victime de propos racistes, d’insultes honteuses et de gestuelle hostile après avoir raté un penalty.

Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux notamment Twitter ainsi que des témoignages publiés racontent la violence des propos à son encontre “on est en France”, “one two three, rentre dans ton pays”. Pis encore, on entend clairement dans une vidéo “c’est un arabe, c’est un arabe celui-là, c’est normal ils nous font chier. Vive Éric Zemmour”.

Que fera Brest face à ces injures racistes ?

Dans un communiqué publié hier, le club français s’est exprimé au sujet de cette polémique. « Le Stade Brestois 29 et le Stade de Reims ont pris acte du témoignage sur les réseaux sociaux d’un spectateur relatant d’éventuels propos racistes tenus à l’encontre du joueur Youcef Belaïli lors du match Stade de Reims – Stade Brestois (dimanche 20 février, 25ème journée de Ligue 1 Uber Eats). Le Stade Brestois 29 se joint au Stade de Reims pour condamner fermement les propos relayés, si toutefois ils s’avèrent avoir été proférés. Des propos inqualifiables, qui n’ont leur place ni dans un stade de football ni dans aucun autre lieu de notre société » lit-on dans ce communiqué.

Le club a ajouté dans le même contexte « s’il n’existe, à l’heure actuelle, aucune preuve tangible (photos, vidéos, témoignages concordants) permettant de caractériser l’infraction, les deux clubs travaillent conjointement pour tenter d’identifier les auteurs de ces insultes présumées« .

La FAF réagit à l’incident

Les supporters étrangers mais surtout les Algériens ont été profondément attristés et touchés par ces injures, plusieurs messages de soutien ont été publiés pour encourager l’attaquant Belaïli. La Fédération Algérienne de Football (FAF) a également apporté son soutien au joueur.

« La Fédération algérienne de football apporte son soutien indéfectible à l’international des Verts Youcef Belaïli qui a fait l’objet de propos xénophobes lors du match de championnat de Ligue 1 française qui a opposé dimanche son équipe, le Stade Brestois, au Stade de Reims, et condamne vigoureusement ces attitudes rétrogrades et d’un autre temps qui vont à l’encontre des vertus du sport et du fair-play« .

Racisme dans le football, un déjà vu

Bien que le sport notamment le football, est censé être dénué de racisme et des phénomènes y afférent, les footballeurs subissent des injures racistes depuis la nuit des temps, sur la pelouse de différents stades dans le monde. Les joueurs ont été ciblés en raison de leur couleur de peau, mais aussi du fait de leur religion, et de leur nationalité.

Ils ont été hués, insultés et sifflés. Pis encore, comme c’était le cas du footballeur Moussa Marega en 2020, les supporters lançaient des cris de singes en plus des injures scandaleuses, ils lui jetaient toute sorte d’objets, y compris un siège du stade.