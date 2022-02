France : Belaïli victime de racisme face à Reims ? Brest réagit

L’inarrêtable attaquant de l’équipe d’Algérie Youcef Belaili a affiché, ce dimanche 20 février, sa troisième participation avec son nouveau club français Stade Brestois.

Pour son troisième match avec l’équipe de Brest, Belaili s’est déplacé au nord-est de la France pour affronter Reims dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

En effet, la troisième participation de l’international algérien a été marquée par un match nul, mais pas que. La rencontre a également connu, selon des journalistes français présents surplace, des propos racistes à l’égard de Belaili.

« Bel accueil pour Belaili à Reims. Entre les sifflets, les doigts d’honneur et les insultes, des chants qui sentent bon le racisme : ‘On est en France’, ‘One two three, rentre dans ton pays’… », a écrit le journaliste français Lyes Ramdani dans un tweet.

La direrction de Brest reagit

Dans une déclaration accordée à Ouest-France ; le directeur sportif du Stade Brestois Grégory Lorenzi a apporté quelques précisions sur cette affaire qui commence à devenir viral sur les réseaux sociaux.

Selon le responsable du Stade Brestois, la direction du club va mener une enquête sur les éventuelles insultes racistes subies par l’attaquant des verts.

« Nous avons entendu parler de ces éventuelles insultes racistes. Nous ne réagirons pas à chaud et nous allons mener l’enquête en collaboration avec le club de Reims pour établir les actions éventuelles à mener », a-t-il dit.

Pour sa troisième participation avec les Brestois, Belaili est passé à « coté de la plaque ». En plus des balles perdues, l’attaquant algérien a raté un penalty à la 54e minutes de jeu.

En ratant ce penalty, Belaili a privé ses coéquipiers d’une victoire précieuse pour le club qui se retrouve aujourd’hui à la 12 position du classement de la Ligue avec seulement 32 points au compteur.

D’un autre côté, il convient de souligner que plusieurs supporters algériens ont marqué aujourd’hui leur présence au Stade afin d’apporter leur soutien, mais aussi pour booster le moral de l’attaquant des fennecs.