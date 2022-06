France : Belaili s’offre une récompense personnelle

Youcef Belaili s’offre une récompense personnelle. Il a largement remporté l’élection du meilleur but du championnat de la Ligue 1 Uber Eats 2021/2022.

Faute d’adaptation, Youcef Belaili avait dû à s’imposer au Stade Brestois. Après avoir enchainé des prestations timides, il avait réussi à retrouver ses marques. En effet, il avait terminé en force la saison écoulée, en étant l’artisan de plusieurs succès de son équipe qui s’est finalement maintenue parmi l’élite.

Lors des derniers matchs de la saison, l’ailier gauche de la sélection national a fait valoir l’énorme talent dont il jouit. On cite, entre autre, le but d’anthologie qu’il avait inscrit face à Monaco le mois de mai dernier. Suite à une accélération sur le coté gauche, Youcef pénètre dans la surface de réparation, il élimine un défenseur par un joli geste technique, avant de mettre le cuire au fond des filets d’une frappe.

Un but qui a été choisi comme le meilleur de la saison. Le natif d’Oran a obtenu près de 70 % des voix (42 063 votes), loin devant son dauphin Bamba Dieng (7 963), qui a remporté le trophée UNFP du plus beau but de la saison, dans cette élection qui opposait les dix vainqueurs du plus beau but du mois.

Youcef parti pour rester à Brest

Libre de tout engagement, Youcef Belaili n’a pas encore tranché sur son avenir. Certes, il est en négociations avancées avec le Stade Brestois, mais sans pour autant qu’il y ait du concret.

Visiblement, il est bien parti pour poursuivre l’aventure avec les «Pirates». Alors que le directeur sportif du SB29, Grégory Lorenzi, a révélé que les négociations sont sur la bonne voie, le joueur a publié récemment une vidéo sur les réseaux sociaux qui montre ses buts et ses gestes techniques avec son équipe. Il a écrit : «Le meilleur est à venir la saison prochaine». Le moins que l’on puisse dire, est que cela a ouvert les portes aux spéculations quant à une prolongation de son contrat en vue avec Brest.

A rappeler que Belaili est convoité par plusieurs clubs en France. Mais il devrait rester au Stade Brestois au moins pour une autre saison. Club dans lequel il se sent à l’aise. On en saura dans les jours à venir…