France : Belaili provoque l’agacement de son entraineur

Youcef Belaili est passé à coté lors du premier match de la nouvelle saison face au RC Lens. Il a reçu la pire note de l’équipe du Stade Brestois, soit 3/10, au grand désarroi de son entraineur Michel Der Zakarian.

C’est le week-end dernier que le championnat de la Ligue 1 française a repris ses droits. Le Stade Brestois a débuté la nouvelle saison par le match qui l’a opposé au RC Lens. Mais il s’est incliné sur le score de trois buts à deux.

Si Haris Belkebla a fait une très bonne partie et a pu inscrire un but, ça n’a pas été le cas pour Youcef Belaili. Et pourtant aligné parmi le onze de départ, il est passé complètement à coté de la plaque. Transparent, son entraineur Michel Der Zakarian a dû le remplacer à la 74’.

Pis encore, l’ailier gauche de la sélection nationale a hérité de la plus pire note brestoise par le journal « L’Equipe », avec 3/10 . Ce qui reflète la piètre prestation fournie par le natif d’Oran.

Der Zakarian agacé

Il faut dire que Michel Der Zakarian misait beaucoup sur ses cadres, entre autres Youcef Belaili, afin de débuter la nouvelle saison sur une bonne note. Le technicien français n’a pas caché d’exprimer son désarroi après le match à la suite de la mauvaise performance de certains joueurs.

« Des joueurs étaient transparents. C’est compliqué de gagner des matchs quand vous avez des joueurs en deçà de leur niveau ». A déclaré le coach brestois.

Selon plusieurs médias français, Der Zakarian prévoit plusieurs changements à l’occasion du prochain match face à l’Olympique de Marseille. Reste à savoir si Youcef Belaili sera reconduit parmi le onze de départ, ou bien relégué sur le banc des remplaçants. Mais, visiblement, un grand travail l’attend afin de retrouver son meilleur niveau. Il devra faire en sorte d’être au niveau des attentes des responsables de son club qui ont fait de leur mieux pour le garder parmi l’effectif brestois.