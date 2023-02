France : Belaïli de retour, l’AC Ajaccio gagne

Youcef Belaïli a renoué avec la compétition officielle sur une bonne note. Il a été l’auteur d’un but qui a permit à l’AC Ajaccio de décrocher une précieuse victoire aux dépens de Troyes.

Indisponible pour plus d’une semaine en raison d’une blessure aux adducteurs, Youcef Belaïli était rétabli la semaine écoulée. Ayant reprit les entrainements collectifs, son entraineur Olivier Pantaloni n’a pas hésité à le retenir pour le match de cet après-midi face à Troyes, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Sans surprise, l’international algérien a été aligné parmi le onze de départ. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a renoué avec la compétition officielle sur une bonne note. En effet, il a réussi à remettre les pendules à l’heure lors de la deuxième mi-temps sur pénalty (62e). Avant qu’El-Idrissy ne termine le boulot, en inscrivant le deuxième but de la victoire.

Ainsi, le natif d’Oran a contribué à la victoire de l’AC Ajaccio. Trois points qui valent de l’or pour le club Corse qui lutte toujours pour sa survie parmi l’élite. Il occupe la 17e place au classement général du championnat de Ligue 1 avec 21 points au compteur.

Youcef Belaïli a fait l’impasse sur les deux précédents matchs face à l’OGC Nice et au FC Lorient en raison de la blessure dont il a été victime. Son absence s’est fait ressentir du côté de l’AC Ajaccio qui a enchainé deux faux pas.

Mais le retour de l’ailier gauche des Verts à l’occasion du match de cet après-midi a porté bonheur à la formation ajacienne. Et comment, puisque cette dernière a renoué avec la victoire après deux contre-performances de suite.

Ainsi, il aura une fois de plus prouvé que c’est un élément important au sein de l’équipe. La bonne forme qu’il affiche soulage le sélectionneur national Djamel Belmadi en prévision de la double-confrontation face au Niger.

A noter que Belaïli a augmenté son compteur but à 6 depuis qu’il a rejoint l’AC Ajaccio le mois d’octobre dernier.

Alors qu’il était mené 1-0, Belaili a permis à l’ACA de renverser la rencontre et de mener 2-1 contre Troyes. L’ACA repasse devant Brest au classement et reste dans la course pour le maintien. pic.twitter.com/OyNwM8RdRp

— SuperSlim (@Lefennec16) February 26, 2023