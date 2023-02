France : Belaïli affole les stats avec l’AC Ajaccio

Youcef Belaïli affole les statistiques avec l’AC Ajaccio. Ses bonnes performances font de lui un élément incontournable au sein de la formation ajaccienne. Un atout de taille dont dispose l’entraineur Olivier Pantaloni pour la suite des matchs qui s’annoncent décisifs pour la survie du club Corse parmi l’élite.

Contraint de faire l’impasse sur les deux matchs face à l’OGC Nice et au FC Lorient, en raison d’une blessure aux adducteurs, Youcef Belaïli a enregistré son grand retour à l’occasion du dernier match face à Troyes. Un retour gagnant, faut-il le dire, dans la mesure où il a contribué à la victoire de son équipe, qui s’est imposé sur le score de deux buts à un. Une victoire ô combien importante pour l’AC Ajaccio, toujours menacé par le spectre de la relégation.

Ayant réussi à remettre les pendules à l’heure sur pénalty, l’international algérien a été derrière le deuxième but. Son centre bien précis vers Hammouma a permit à ce dernier de bien servir El-Idrissy d’une passe latéral pour donner l’avantage à Ajaccio.

L’Oranais aura été le grand artisan de la victoire. Mieux, il a eu l’occasion pour améliorer ses statistiques depuis son arrivée à l’AC Ajaccio.

Alors qu’il était mené 1-0, Belaili a permis à l’ACA de renverser la rencontre et de mener 2-1 contre Troyes. L’ACA repasse devant Brest au classement et reste dans la course pour le maintien. pic.twitter.com/OyNwM8RdRp

— SuperSlim (@Lefennec16) February 26, 2023