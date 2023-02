France : Baptême de feu pour Delort, Belaïli et Bentaleb passeurs

Andy Delort a effectué son baptême de feu avec le FC Nantes à l’occasion du match face à l’Olympique de Marseille. Les deux internationaux algériens, Youcef Belaïli et Nabil Bentaleb, se sont distingués par des passes décisives lors du match AC Ajaccio-SCO Angers.

Andy Delort a quitté l’OGC Nice lors du mercato hivernal pour rejoindre le FC Nantes. Il a officialisé sa venue dimanche dernier, en signant son contrat qui le lie avec son nouveau club. C’est à l’occasion du match d’hier soir face à l’Olympique de Marseille qu’il a effectué son baptême de feu. Incorporé à la 78e minute, le joueur n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, dans un match où son équipe s’est inclinée sur le score de deux buts à zéro.

« Il y avait une sacrée ambiance et je suis très heureux. Dommage qu’il n’y a pas la victoire ou même le match nul sur la fin. C’est dommage. On va essayer de vite passer au prochain match. C’était une belle ambiance face à une belle équipe aussi. On les a mis en difficulté. Ça se joue à des détails 5 (…) Il y a eu une occasion d’entrée, je veux mettre un peu plus le ciseau, je vois le mec sortir, il a bien joué le coup, il m’a fait hésiter. J’en mettrai un la prochaine fois. ». A commenté l’attaquant international sa première apparition officielle avec les Canaris.

Belaïli et Bentaleb passeurs

Le match AC Ajaccio-SCO Angers a été marqué par la titularisation des deux internationaux algériens, Youcef Belaïli et Nabil Bentaleb. Les Corses l’ont remporté sur le score de deux buts à un.

Belaïli a été encore une fois l’un des grands artisans de la victoire de son équipe. En effet, il a offert un caviar à Moussa Soumano qui réussira à remettre les pendules à l’heure. L’ailier gauche de la sélection nationale est à sa troisième passe décisive depuis qu’il a rejoint l’AC Ajaccio le mois d’octobre dernier.

Idem pour Bentaleb qui a été derrière l’unique but de son équipe. Le capitaine angevin réalise 75 % de passes précises et 2 passes clé.

Boudaoui sort sur blessure

Lors du match OGC Nice-RC Lens, Hicham Boudaoui s’est blessé. On jouait la 21e minute, il a été contraint de céder sa place.

Il devra passer des examens médicaux pour connaitre davantage la nature de sa blessure mais aussi pour qu’il soit fixé sur son indisponibilité. Mais, apparemment, elle ne s’avère pas méchante dans la mesure où son entraineur s’est montré optimiste lors de la conférence de presse d’après-match.

A noter que les Aiglons se sont imposés par la plus petite des marges.