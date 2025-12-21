France : avant la CAN, le RN pointe les matchs de l’Algérie comme une “source de chaos”

À quelques heures de la Coupe d’Afrique des Nations, le climat politique se crispe en France. Une initiative parlementaire du député Julien Odoul (RN) déclenche de vives réactions, étant perçue comme une stigmatisation ciblée de la communauté algérienne.

Tout part d’une question écrite. Le député Julien Odoul y interpelle le ministre de l’Intérieur français, Laurent Nuñez, sur les « risques de troubles à l’ordre public » liés aux matchs de l’Algérie pendant la CAN, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Dans son argumentaire, l’élu affirme que « seule l’équipe d’Algérie » est source de chaos en France, opposant son comportement à celui d’autres nations africaines comme le Sénégal ou le Mali.

Le RN s’en prend à la communauté algérienne en France

Le député justifie ses craintes en rappelant « les débordements de la CAN 2019 », une lecture qui est fermement contestée par ceux qui y voient une stigmatisation de la communauté algérienne à l’hexagone.

Le point de départ de cette polémique est le match Algérie – Guinée équatoriale, prévu le soir du 31 décembre 2025. Julien Odoul réclame « des effectifs supplémentaires ciblés » dans les quartiers à forte concentration de la population d’origine algérienne.

L’autre de cette question prétend que seule la communauté algérienne provoquerait le chaos : « À l’approche de cette compétition, une réalité connue de tous mérite d’être posée sans détours : seule l’équipe d’Algérie suscite, en France, des scènes de chaos à l’issue de ses matchs, notamment en cas de victoire. Aucune autre sélection africaine, ni le Sénégal, ni le Cameroun ou le Mali par exemple, ne donne lieu à de tels débordements (…) L’exemple de la CAN 2019 reste dans toutes les mémoires, où des émeutes ont éclaté à Paris, Lyon, Marseille, Grenoble et Montpellier lors de la demi-finale puis de la victoire finale de l’Algérie ».

« Prévenir les débordements liés aux matchs de l’Algérie »

Julien Odoul demande ainsi si « des effectifs supplémentaires seront déployés de manière ciblée dont les centres urbains identifiés comme à risque » et si une coordination est prévue entre les préfets, les services de renseignement et les polices municipales. Il insiste particulièrement sur le fait que le match Algérie – Guinée équatoriale se déroulera quelques heures avant les festivités du Nouvel An.

Enfin, Julien Odoul s’interroge sur la stratégie du gouvernement de Sébastien Lecornu pour garantir que le football « ne soit pas instrumentalisé pour des fins idéologiques ou politiques, et que les symboles de la République ne soient pas pris pour cible »; une interprétation jugée abusive face à ce qui s’annonce comme des célébrations de jeunes en droit de célébrer leur équipe.

