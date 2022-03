France : arrivée en masse des algériens fuyant l’Ukraine

L’invasion Russe de l’Ukraine se poursuit, sans aucun signe d’apaisement pour l’instant. La population fuit le pays, et se dirige vers les autres pays de l’Europe espérant y trouver refuge et fuir cette guerre.

D’après les chiffres communiqués par le gouvernement français, environ près de 2 millions de personnes ont fui l’Ukraine dont 5000 en direction de la France depuis le début de ce conflit, et les attaques du 24 février 2022.

Le premier ministre français Jean Castex décrit cette augmentation comme étant “rapide” au vu de ce nombre assez conséquent.

Néanmoins, il faut souligner que ces migrants ne sont pas tous de nationalité ukrainienne sachant que l’Ukraine comptait beaucoup d’étrangers de tous âges et toutes origines, et un tiers des arrivants en France ne sont pas ukrainiens d’après Le Figaro.

La communauté algérienne est très présente en France et beaucoup de résidents ukrainiens de nationalité algérienne ont donc pris la décision de rejoindre leurs proches ou même de juste y trouver refuge.

Les autorités ont pu constater les arrivées et en ont conclu que la majorité des réfugiés étrangers étaient bel et bien algériens avec pas moins de 7,5% des venues suivis des marocains a 3,5%.

“Protection temporaire” : Quel est l’avenir des migrants arrivés en France?

Les personnes ayant fui l’Ukraine afin de trouver refuge dans les pays européens bénéficieront d’une “protection temporaire” sans avoir besoin de demander l’asile et ce suite à un accord conclu le jeudi 3 mars 2022 visant à accueillir les migrants, a noter que c’est la première fois que cette directive datant pourtant 2001 est mise en pratique.

Cette protection est valable six mois renouvelables jusqu’à trois ans permet de bénéficier de plus d’avantages que le statut de demandeur d’asile. Les individus bénéficiaires de cette mesure auront accès à une couverture sociale, et au marché du travail français mais aussi de 426 euros par mois.

Néanmoins, il a été spécifié que seules les personnes possédant un titre de résidence ou étant de nationalité ukrainienne peuvent en bénéficier.