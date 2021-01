France: Arrestation d’un Algérien pour avoir refusé de livrer un juif

L’affaire a fait couler beaucoup d’encre dans la presse Française, et elle a suscité l’indignation chez plusieurs organismes qui ont dénoncé un acte d’antisémitisme impardonnable. Cette affaire qualifiée de « Scandaleuse », voit son dénouement s’approcher avec l’arrestation d’un livreur algérien qui serait à son origine.

Tout avait commencé dans la journée du 07 janvier, dans deux restaurants Casher de Strasbourg, quand un livreur Deliveroo est venu faire son travail, celui de prendre les commandes des restaurateurs. Mais ce livreur-ci, au moment où il avait appris que les spécialités de ces deux restaurateurs étaient des spécialités israéliennes, il aurait refusé de prendre commande, et pour toute explication, il avait clairement annoncé qu’il « ne livrait pas les juifs ».

Le livreur est arrêté et sera jugé

Le livreur en question a été identifié et arrêté par la police Française, il s’agit d’un Algérien en situation irrégulière sur le sol français. Ce qui a poussé le député Français Meyer Habib à réagir avec un tweet : » Un Algérien ! ! Sans papier et antisémite ! On attend la sanction ! « . Ce qui est serait bientot le cas vu que l’accusé sera jugé en comparution immédiate aujourd’hui même, le jeudi 14 janvier, à 14 h, comme c’est indiqué par le parquet de Strasbourg.

Ce sont les deux restaurateurs juifs qui ont déposé plainte après l’incident, et ils ont été suivis par le Consistoire israélite du Bas-Rhin ainsi que par le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA), qui ont eux aussi déposé plainte par le biais du même avocat, ce dernier avait d’ailleurs déclaré au Figaro qu’il a «déposé deux plaintes séparées, contre le livreur et Deliveroo, au commissariat central de Strasbourg pour discrimination dans l’offre d’un bien ou d’un service pour des raisons ethniques ou religieuses ».

« Je ne livre pas les Juifs »

Selon le même avocat « le livreur Deliveroo s’est présenté pour prendre des commandes. Il a ensuite demandé aux restaurateurs quelles étaient leurs spécialités. Les restaurateurs lui ont répondu : »ce sont des spécialités israéliennes ». «Le livreur a ensuite dit : ‘Non, je ne prends pas la commande, je ne livre pas les Juifs’. Il a ensuite pianoté sur son téléphone et montré aux restaurateurs le message »commande annulée », avant de partir ».

Marlène Schiappa, La ministre en charge de la Citoyenneté, avait même compté convoquer la directrice générale de Deliveroo France afin de « démontrer une volonté politique forte pour ne rien laisser passer face à l’antisémitisme et leur demander des comptes sur les faits inacceptables qui ont été rapportés ».