France : appel collectif pour la régularisation des sans papiers

La France accueille la plus importante communauté algérienne à l’étranger. Cependant, ces derniers temps, la question de l’immigration est revenue, à plusieurs reprises, sur la table des débats. Notamment, de la part du ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin.

En effet, lors de ses précédents passages devant la presse française, ce dernier a fait part de sa volonté d’appliquer de nouvelles règles sur la loi de l’immigration en France. L’un des principaux axes abordés par celui-ci, revient à l’application d’une double peine contre délinquants étrangers. Il est question de l’expulsion après une condamnation pénale.

Cependant, cette double peine n’est applicable qu’après la suspension de certaines conditions. Notamment, l’arrivée, en France, des sans papiers avant l’âge de 13 ans. Et celle relative aux attaches familiales de ce dernier.

Un appel collectif pour la régularisation des sans papiers

Considérant que ces nouvelles lois ne porte préjudices qu’aux sans papiers étrangers. Un appel collectif a été lancé par plusieurs militants syndicaux, associatifs, mais aussi politiques. Et ce, pour réclamer la régularisation des sans papiers en France, rapporte l’Humanité.

Pour les auteurs de cet appel collectif, la nouvelle loi de l’immigration en France s’attaque à toutes les personnes en situation irrégulière. Et ne fait pas de distinction entre les délinquants et travailleurs immigrés. Et ce, dans la mesure où, la validité des OQTF, qui passera à 3 ans au lieu d’un an, empêchera les personnes disposant d’un refus à leur demande de régularisation. De déposer une nouvelle demande pendant trois ans.

Par ailleurs, le lancement de cet appel collectif pour la régularisation des sans papiers en France a été motivé par la volonté de Darmanin d’augmenter le nombre de places au niveau des centres de rétention administrative. En effet, lors de sa dernière visite à Nantes, Gérald Darmanin a fait savoir qu’un nouveau centre de rétention administrative verrait le jour, bientôt, dans cette ville.

Signé par 25 associations, un appel a été lancé pour l’organisation d’une marche le 16 octobre prochain. Bien que cette dernière soit initiée pour réclamer des solutions à plusieurs problématiques de régression sociales en France. Notamment, la cherté du cout de la vie, la retraite et l’inertie écologique du gouvernement. Cette marche appelle également à la régularisation des sans papiers en France. Et ce, contre les projets de loi sur la sécurité et l’immigration.