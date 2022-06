France : Andy Delort reçoit l’ultime récompense de la saison à Nice

Après la trêve entre le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, et l’attaquant international algérien, Andy Delort, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour ce dernier.

En effet, l’attaquant du club de l’OGC Nice se voit accordé une distinction au sein de son équipe. Auteur d’une saison flamboyante en Ligue 1, Andy Delort décroche le titre du meilleur joueur de la saison de la formation niçoise. Une décoration qui récompense les performances de l’attaquant algérien lors de l’exercice de 2021/2022.

Avec un ratio de 18 buts et deux passes décisives en 37 matchs, Delort a remporté le titre baptisé l’Aiglon de la saison. Une consécration que le club du sud français célèbre sur ses réseaux sociaux en placardant la photo de l’attaquant avec un message de félicitation pour le joueur.

Les portes de la sélection s’ouvrent à nouveau pour Delort ?

Lors de la dernière conférence de presse du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, l’éventualité d’un retour imminent d’Andy Delort a été abordé.

Belmadi a tenu d’expliquer que « tous les joueurs sont les bienvenus en équipe d’Algérie. » dit-il. Un demi-mot qui a ouvert la porte pour un retour de l’attaquant de l’OGC Nice dans les rangs de la sélection algérienne. Une hypothèse renforcée par la suite des déclarations du sélectionneur Belmadi, « en temps et en heure, Andy Delort s’expliquera sur ce qui s’est passé. Nous avons eu une discussion depuis. Il aura, naturellement, son mot à dire. » ajoute Djamel Belmadi.

En effet, Andy Delort a été écarté de la liste de l’équipe d’Algérie pour la CAN 2022 suite à son souhait d’avoir plus de temps avec son nouveau club après son transfert de Montpellier. Une décision qui ne fut pas au goût de Djamel Belmadi et qui a fait chavirer le débat footballistique en Algérie.

C’est finalement sur une note d’entente que ce départ prendrait fin, mettant un terme à un feuilleton qui n’a pas cessé d’animer la toile algérienne. La bonne saison d’Andy Delort devrait jouer en sa faveur pour les échanges à venir.