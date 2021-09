France : Algériens et Marocains au cœur d’une vendetta à Lille

En dépit des rapprochements culturels, certains Algériens et Marocains établis en France ne semblent pas pouvoir s’entendre, en témoigne une vendetta insensée qui a éclaté dans la ville de Lille, et dont les acteurs ne sont que des ressortissants des deux pays frères.

Ils étaient une centaine de jeunes, Algériens et marocains confondus, à s’affronter samedi dernier dans les rues de la ville Française de Lille, sous les yeux ahuris des passants, indique le média Français Actualité. La bagarre a fait seulement deux blessés, elle alimente cependant une vendetta qui n’en fini pas entre des jeunes issus des deux communautés maghrébines.

La haine ?

Il y a de quoi se remémorer les images du film français culte, justement intitulé la haine. Cette bagarre qui a eu lieu à Lille fait suite à toute une série d’événements déplorables qui ont commencé il y a quelques mois.

Selon le journal Français La Voix Du Nord, une violente bagarre a éclaté au mois de mai dernier entre Algériens et marocain, et qui a vite dégénéré en véritable drame ou des armes à feu et des machettes aient été utilisés. Trois blessés sont à déplorer, et parmi eux un Algérien ayant reçu une balle dans la poitrine.

Suite à ces événements, une enquête a été lancée, mais ces ressortissants algériens, dont des mineurs, ont décidé de se faire justice eux même. Ils ont osé kidnapper le présumé tireur qui a blessé leur ami, et ils l’ont livré au commissariat le plus proche.

Les trois ravisseurs ont été arrêtés à leur tour, mais rien ne semble pouvoir calmer les tensions entre les deux bandes rivales qui se disputent des territoires stratégiques pour leurs petits commerces de drogue et d’influence. Une guerre qui est dorénavant alimentée par les derniers événements qui ont eu lieu entre les deux états, et qui ont été soldés par la rupture des relations diplomatiques.