France – Algérie : Robert Ménard s’attaque à la politique d’apaisement de Laurent Nuñez

Ce jeudi matin sur CNews, Robert Ménard a encore tenu des propos excessifs. Le maire de Béziers a utilisé sa méthode habituelle : faire semblant d’être en colère et dire des choses imprécises pour faire peur aux gens. En s’attaquant à l’islam et à l’Algérie, il cherche surtout à gagner des points en politique, sans réfléchir aux conséquences à long terme.

Lors de son entretien avec Laurence Ferrari ce jeudi matin sur Europe 1 et CNews, Robert Ménard a réagi à la stratégie de Laurent Nuñez visant à apaiser les tensions avec l’Algérie.

Le maire de Béziers a critiqué cette approche, affirmant que de nombreux responsables politiques français se croient forcés d’être trop conciliants ou de donner des gages de bonne volonté au gouvernement algérien.

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Robert Ménard critique la méthode de Laurent Nuñez

L’heure est désormais à la détente diplomatique. Rompant avec la ligne de confrontation adoptée par son prédécesseur, le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a choisi de placer le dialogue au cœur de sa stratégie. Cette nouvelle approche vise à rétablir des relations de travail stables avec les autorités algériennes, après une période de fortes tensions entre Paris et Alger.

Cependant, la nouvelle approche diplomatique de Laurent Nuñez envers Alger suscite de vives critiques à droite. Invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce jeudi, le maire de Béziers, Robert Ménard, a exprimé son désaccord, fustigeant notamment la position du ministre de l’Intérieur sur le port du voile chez les mineures. Pour l’élu, cette attitude traduit une forme de « soumission politique ».

« Je pense tout le temps qu’il y a une partie de la classe politique de gauche, mais aussi une partie de la droite et du centre, qui se sent continuellement obligée de montrer patte blanche au gouvernement algérien », a déclaré Robert Ménard.

Robert Ménard : «Je suis sidéré par les propos de Laurent Nunez», dans #LaGrandeInterview Toute l’info est à retrouver sur https://t.co/wCnzQBE1GX pic.twitter.com/NivkMS9epV — CNEWS (@CNEWS) April 9, 2026

« Ne plus trouver d’excuses à l’Algérie »

Ce n’est pas tout. Robert Ménard a balayé d’un revers de main le devoir de mémoire sur le plateau de CNews. Le maire de Béziers a fustigé l’attitude du gouvernement algérien, l’accusant d’utiliser le passé pour influencer la politique française actuelle. Il a ainsi déclaré : « C’est comme si on allait rappeler pendant un siècle qu’on avait colonisé l’Algérie ».

Le maire de Béziers, Robert Ménard, a vivement interpellé Laurent Nuñez sur son attitude jugée trop conciliante envers Alger. Pour l’élu de l’Hérault, la volonté de dialogue affichée par le ministre de l’Intérieur cache un complexe historique injustifié. Il appelle désormais à un changement de ton radical dans les échanges diplomatiques.

« De quoi a-t-il mauvaise conscience ? (…) Il faut arrêter de trouver des excuses au gouvernement algérien », insiste-t-il.

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