France – Algérie : les prix du billet vont ils baisser en octobre ?

Dans le cadre de la réouverture partielle des frontières, un nouveau programme de vols a été mis en place par les autorités locales compétentes. Ce dernier totalise 64 dessertes aériennes programmées chaque semaine avec sept pays, dont 48 dessertes avec la France.

En effet, depuis le lancement dudit programme, le 28 août de l’année en cours, les prix des billets pour les vols effectuer entre l’Algérie et la France ont connu une légère baisse, avant qu’ils repartent à la hausse.

Chez Air France, les prix des billets pour ce mois de septembre sont proposés à 786 euros pour un aller simple. Idem pour sa concurrente, la compagnie nationale de transport aérien, Air Algérie en l’occurrence. Cette dernière propose des prix à partir de 884 euros pour ce mois en cours.

Air France autorisée a effectué des vols en octobre

Ayant déjà obtenu l’autorisation officielle des autorités locales pour opérer des vols entre l’Algérie et la France pour tout le mois d’octobre, Air Algérie a mis en vente ses billets sur son site.

A cet égard, et dans l’attente d’une décision similaire pour les compagnies françaises, voici qu’Air France obtienne enfin le feu vert auprès des autorités algériennes afin d’effectuer des vols commerciaux vers l’Algérie en octobre prochain.

Désormais autorisée à opérer des vols en octobre, la filiale low cost d’Air France, Transavia en l’occurrence, lance la commercialisation de ses billets de vol d’aller-retour vers et de l’Algérie au départ de trois aéroports français, à savoir, Paris Orly, Lyon et Montpellier, vers les trois aéroports algériens desservis par les vols internationaux, soit, Alger, Oran et Constantine.

Une baisse attendue en mois d’octobre

Pour les prix, ils seront en effet, moins chers que ceux proposés en mois de septembre, ils seront présentés à partir de 320 euros par ladite compagnie. Notons que la ligne Lyon – Alger reste toujours le plus cher sur Transavia, où le prix du billet est proposé à partir de 480 euros, quelle que soit la date de départ en octobre.

Il convient également d’indiquer que le premier vol effectué en octobre est prévu vers Oran par la compagnie précitée, avec un tarif mis en avant à partir de 410 euros.

De sa part, Air France aura le même programme en octobre que celui de septembre. Pour les tarifs proposés, ils seront à partir de 513 euros pour les premiers jours d’octobre, avec une prévision de baisse légère à 441 euros. Sachant que le meilleur prix sera proposer le 10 octobre, et ce, à partir de 371 euros.

Notons que les compagnies aériennes, Air Algérie et Air France entre autres, n’obtiennent pas encore une autorisation pour effectuer des vols commerciaux le mois de novembre prochain.