France – Algérie : les premiers vols d’aout annoncés, le flou persiste

Alors que la crise sanitaire bat son plein en Algérie à cause du variant Delta, il a été décidé de maintenir les frontières du pays ouvertes, et ce, sans grand changement dans le nombre des vols internationaux effectués entre l’Algérie et six différents pays à travers le monde. Cependant, même avec ce maintien, une opacité dans la gestion et la commercialisation des vols entre la France et l’Algérie demeure un obstacle majeur pour les voyageurs, et notamment pour la diaspora Algérienne.

Face à la situation sanitaire alarmante en Algérie, le gouvernement a décidé de transformer plusieurs hôtels, dédiés initialement au confinement sanitaire des voyageurs, en hôpitaux. Cette décision a été suivie par une autre ; la levée de l’obligation de confinement pour les voyageurs.

Parallèlement à cette décision, des appels à l’augmentation du nombre des vols en mois d’aout ont été lancés, quelques rumeurs sur l’ajout de nouveaux vols et sur une ouverture totale des frontières ont circulé. Mais officiellement, la situation est restée la même. Les vols et la mise en vente des billets sont entourés par le flou et l’opacité.

Les voyageurs guettent la mise en vente des billets

Sur le site officiel des aéroports de Paris il est indiqué que la compagnie française Air France va effectuer son premier vol commercial ce 4 aout à 12 h, heure de Paris. Cependant, concernant la vente des billets, la compagnie aérienne n’a rien communiqué, ce qui laisse les voyageurs, en majorité des ressortissants Algériens, collés au site d’Air France pour attendre le lancement de la vente.

Concernant les vols de Transavia, la filiale d’Air France a annoncé un vol pour le jeudi 5 août à 11 h 50. Le vol reliant Paris à Oran se fera via un Boeing 737-800. Les billets devraient être mis en vente aujourd’hui, sur le site web de Transavia.

Air Algérie pour sa part, bien connue pour son manque de communication, compte effectuer deux vols par semaine depuis la France. Ils sont programmés le samedi et le jeudi, comme cela est indiqué par le site ADP.

Malgré donc la décision de gouvernement de supprimer l’obligation de quarantaine pour les voyageurs, Air Algérie n’a pas vu son nombre de vols augmenter. Si cela arrive, les autres compagnies bénéficieront sûrement de vols supplémentaires, ce qui devrait apporter plus de transparence dans la procédure.