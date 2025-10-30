France – Algérie : le RN s’en prend à l’accord de 1968, l’Assemblée vote à une voix près

Le débat autour de l’accord franco-algérien de 1968 se poursuit à l’hexagone. Ce jeudi 30 octobre, le Rassemblement national a profité de « sa niche parlementaire » à l’Assemblée pour proposer une résolution dénonçant cet accord, laquelle a été adoptée par les députés à une très courte majorité (une seule voix d’écart).

La résolution a été adoptée à une voix d’écart (185 pour, 184 contre), marquant l’adoption de cette résolution à l’Assemblée. Cette adoption a été célébrée par le parti politique, notamment par sa cheffe Marine Le Pen qui a qualifié cette journée « d’historique » pour le Rassemblement national, soulignant que c’était la première fois qu’un texte émanant de leur groupe était adopté par l’Assemblée.

En ce jeudi, l’Assemblée nationale en France a adopté à une voix près la proposition de résolution du parti politique le Rassemblement national (RN) visant à dénoncer les accords franco-algériens du 27 décembre 1968.

Ce texte est qualifié de « victoire historique » par le Rassemblement national, car c’est la première fois qu’un de ses textes est validé par l’Assemblée. Par cette résolution, le parti d’extrême droite exige l’abrogation des clauses spécifiques de ces accords qui facilitent le séjour, la circulation et l’emploi en France pour les ressortissants algériens.

L’adoption a été rendue possible par le soutien de certains groupes, notamment Horizons et Les Républicains, qui se sont positionnés contre ces accords.

C’est une immense victoire pour nous et pour tous les Français, notre proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968 vient d’être adoptée ! C’est un premier pas vers l’abrogation de cette convention qui est contraire aux intérêts de notre pays,… pic.twitter.com/0uOO4YIQfl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 30, 2025

Que contient l’accord franco-algérien de 1968 ?

Signé en 1968, six ans après la fin de la guerre, l’accord était initialement destiné à satisfaire aux besoins de main d’œuvre de l’économie française. Il confère aujourd’hui aux Algériens un statut spécifique qui leur permet notamment d’obtenir un titre de séjour de 10 ans selon une procédure accélérée.

Dans le cadre du regroupement familial, les membres de leurs familles bénéficient également d’un certificat de dix ans dès leur arrivée.

Honte au RN. L’Algérie, le Maroc, la Tunisie sont des nations soeurs de la France. Nos peuples ont tant de familles et d’amour en commun ! Le RN est l’ennemi personnel de millions de compatriotes. Il continue sans fin les guerres du passé. Assez ! Assez de haine ! — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 30, 2025

Par ailleurs, un rapport parlementaire, présenté par les députés Mathieu Lefèvre (aujourd’hui ministre délégué) et Charles Rodwell, avait récemment soulevé « une situation juridique problématique« arguant que ces dispositions créent « une discrimination entre les étrangers de différentes nationalités sur le territoire français« .

L’idée de mettre en cause l’accord de 1968 n’est pas nouvelle. Déjà en février, un rapport du Sénat suggérait d’envisager sa dénonciation. De plus, l’ancien ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de remettre en question cet accord, notamment lors d’une période de crise diplomatique.

