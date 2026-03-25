France – Algérie : le retour du dialogue migratoire produit ses « premiers résultats », assure Barrot

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a salué la concrétisation et le renforcement des premiers résultats obtenus. Il a rappelé que la reprise des échanges entre Paris et Alger sur les questions de migration et de sécurité était l’objectif central de la visite de Laurent Nuñez en Algérie le mois dernier.

Dans un entretien accordé à l’AFP mardi, Jean-Noël Barrot s’est félicité de la relance d’un « dialogue exigeant » avec l’Algérie.

Selon le ministre français des Affaires étrangères, les premiers effets de cette coopération sécuritaire et migratoire — axe central de la récente visite de Laurent Nuñez à Alger — commencent à s’ancrer et à porter leurs fruits de manière significative.

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Jean-Noël Barrot : « Nous voyons les premiers résultats se manifester »

« Nous voyons des premiers résultats se manifester, qui se confirment et qui s’amplifient », a-t-il dit, rappelant que la reprise de la coopération migratoire et sécuritaire était au cœur de la visite à Alger du ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez le mois dernier.

Par ailleurs, le ministre a souligné que ce déplacement avait permis à la France d’exprimer ses attentes, notamment concernant l’expulsion des ressortissants algériens en situation irrégulière. Il a insisté sur le fait qu’une coopération étroite avec les autorités algériennes est indispensable, tant pour la gestion des reconduites à la frontière que pour la lutte antiterroriste.

Le ministre a insisté sur la nécessité pour les consulats algériens en France de délivrer les laissez-passer indispensables aux expulsions. Il a suggéré que l’octroi de ces agréments, réclamé par Alger pour relancer les auditions consulaires, était en passe d’être finalisé grâce à une action conjointe des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères.

Vers une accélération des expulsions des ressortissants sous OQTF

« Dans ce cadre, il est nécessaire que les autorités consulaires algériennes en France puissent délivrer les laissez-passer consulaires permettant ces reconduites à la frontière », a-t-il expliqué.

Le renvoi des ressortissants algériens faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) nécessite une audition préalable par les autorités consulaires. Cette étape est indispensable pour confirmer la nationalité de la personne concernée. Or, ces procédures d’identification avaient été totalement suspendues durant plusieurs mois, conséquence directe des tensions diplomatiques entre Paris et Alger.

Les procédures de réadmission les plus récentes remontent au début de l’année 2025. Dans cette dynamique, Jean-Noël Barrot a pris l’initiative d’échanger avec son homologue algérien le 15 mars. Cet entretien, le premier depuis plusieurs mois, visait à approfondir la relance de la coopération bilatérale entamée en février dernier.

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