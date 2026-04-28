France – Algérie : la phrase de Macron sur les « mabouls » pique Bruno Retailleau

Lundi, le président français a qualifié de « mabouls » ceux qui appellent à un bras de fer entre Paris et Alger. Emmanuel Macron a glissé cette phrase hors caméra lors d’un déplacement dans un hôpital en Ariège. Une phrase qui a piqué Bruno Retailleau.

C’est hors caméra, et face à un médecin formé à Oran, que Macron a déploré le casse-tête administratif pour titulariser les médecins étrangers en France, alors que le pays manque de praticiens. En effet, le pédiatre algérien le relance et le président français tacle les « mabouls » qui veulent se fâcher avec l’Algérie. Une attaque à peine voilée contre son ancien ministre de l’intérieur, partisan d’une ligne dure avec Alger.

« Non je ne vise personne. Non non. Je suis dans une approche positive. Je dis qu’on a besoin de ces femmes et de ces hommes qui servent notre pays. Je ne vise personne », a assuré Macron lors de cet échange.

Une attaque prise personnellement par Bruno Retailleau

C’est une phrase qui n’est pas passée inaperçue, notamment auprès de Bruno Retailleau. D’ailleurs, la réponse de ce dernier ne s’est pas faite attendre : « Les médecins étrangers ? Un faux prétexte pour dissimuler les vrais problèmes ».

Bruno Retailleau cite notamment les obligations de quitter le territoire français (OQTF), « ceux que la France veut expulser, mais que l’Algérie refuse de reprendre », ou encore l’arrestation du journaliste français Christophe Gleizes pour « apologie du terrorisme ».

Pour rappel, Emmanuel Macron veut aborder ces dossiers avec une autre méthode : « C’est important de pouvoir coopérer avec des pays en ayant un dialogue exigeant, en défendant nos intérêts ce qu’on fait, mais en étant respectueux », a précédemment déclaré le président français.

Aujourd’hui, Emmanuel Macron s’en est pris à ceux qui, comme moi, sont partisans de la fermeté avec l’Algérie, en évoquant notamment les lourdeurs administratives pour les médecins étrangers. Je veux lui répondre calmement mais fermement : ce faux prétexte ne vise qu’à… https://t.co/giiI6NAwSd — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) April 27, 2026

Retailleau rappelle à Macron « le rôle d’un président »

Emmanuel Macron avait déjà vanté cette stratégie lors de la libération de l’écrivain Boualem Sansal. Toujours pas convaincu, Bruno Retailleau a déclaré : « avoir le courage de la fermeté, c’est cela le rôle d’un président de la République ».

Retailleau n’est pas le seul homme de la droite à vouloir adopter une ligne dure avec l’Algérie. Lors de précédentes déclarations, Jordan Bardella a lui aussi souhaité mettre en place un bras de fer avec les autorités algériennes, contrairement à Laurent Nunez qui a adopté une ligne plus douce proche de celle du président français.

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