France – Algérie en ferry : GNV offre jusqu’à 35% de réduction sur ses traversées

La compagnie maritime italienne GNV lance un dernier appel à ses clients : profitez d’une réduction de 35 % sur les billets de ferry entre la France et l’Algérie, dans le cadre de ses promotions estivales 2025.

Cette offre permet aux voyageurs de réaliser des économies substantielles sur les traversées entre la France et l’Algérie, rendant les voyages estivaux plus accessibles. C’est l’occasion idéale de planifier son voyage avant la fin de la promotion et de voyager à un prix avantageux.

Selon un communiqué de la compagnie GNV, la promotion est valable du 20 au 26 août 2025 et concerne les voyages prévus jusqu’en septembre 2025.

GNV lance un dernier appel pour profiter de ses promotions

L’offre propose une réduction de 35 % sur le prix total du billet, hors taxes et repas, mais limitée à 10 000 places disponibles. La compagnie précise que les options et les préventes sont également incluses dans cette promotion. Voici un aperçu des tarifs promotionnels en aller simple :

Sète – Béjaia : 95 euros ;

Béjaia – Sète : à partir de 119 euros ;

Sète – Alger : au prix de 143 euros ;

Alger – Sète : à partir de 146 euros.

Pour faciliter les réservations, GNV offre à ses clients la possibilité de payer en plusieurs fois, notamment avec Alma et PayPal.

Cependant, les voyageurs doivent être attentifs à un nouveau coût : les « coûts EU ETS ». Ce supplément, non remboursable, est appliqué sur les prix des billets depuis le 1ᵉʳ janvier 2024. Le montant de cette taxe varie selon la ligne choisie.

Conditions générales de l’offre promotionnelle de GNV

Les remises s’appliquent au prix total du billet, à l’exception des taxes et des repas. Cette offre est conditionnée par la disponibilité des 10 000 places allouées à cette promotion. Les tarifs peuvent faire l’objet de modification sans préavis.

Par ailleurs, les réservations peuvent être finalisées sur le site de la compagnie maritime ou par l’intermédiaire de ses agences de voyage agréées.

L’offre de GNV s’inscrit dans un contexte de forte concurrence entre les compagnies maritimes qui desservent l’Algérie. Les acteurs de ce marché rivalisent de promotions pour attirer les voyageurs durant la haute saison :

Algérie Ferries propose des billets à moitié prix avec des promotions allant jusqu’à 50 % ;

Corsica Linea affiche des remises pouvant atteindre les 60 % sur ses traversées ;

La compagnie maritime espagnole Baleària propose une promotion de 30 % sur ses traversées vers l’Algérie.

De son côté, Nouris Elbahr Ferries a également lancé une offre compétitive, avec des offres débutant à 99 euros le voyage entre Marseille et Alger. Cette promotion est valable du 22 août au 18 septembre 2025.

