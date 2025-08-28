France – Algérie en ferry : Corsica Linea ouvre les réservations pour l’après-saison

La compagnie maritime française, Corsica Linea, annonce l’ouverture des réservations sur ses traversées entre la France et l’Algérie, en proposant des tarifs avantageux pour ses voyages de l’après-saison.

Cette offre permet aux voyageurs de découvrir l’Algérie en dehors de la haute saison estivale. L’arrière-saison offre un climat idéal pour visiter le pays. C’est l’occasion pour les retardataires de planifier leurs vacances et de découvrir la culture algérienne sans se ruiner.

Bonne nouvelle pour la diaspora ! Corsica Linéa annonce l’ouverture des réservations pour les traversées vers l’Algérie, et ce, pour la fin de la saison estivale. Désormais, il est possible de réserver son billet de voyage jusqu’au 31 décembre 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Perturbations chez Air Algérie : vols impactés jusqu’au vendredi 29 août

Corsica Linea : les traversées vers l’Algérie disponibles à la réservation jusqu’au 31 décembre 2025

Les réservations concernent les traversées de la compagnie au départ des ports de Marseille et de Sète vers les villes d’Alger et de Béjaïa.

« Nous avons le plaisir de vous informer que nos traversées sont désormais ouvertes jusqu’au 31 décembre 2025 ! Au départ de Marseille et Sète, embarquez à destination d’Alger et Béjaïa ! Profitez de nos meilleurs tarifs en réservant dès maintenant sur notre site internet« , écrit la compagnie dans son communiqué.

Par ailleurs, Corsica Linea s’engage à offrir une expérience de voyage de qualité. Elle garantit des traversées fiables et ponctuelles pour assurer le meilleur service à ses passagers. À bord, tout est pensé pour le confort et les attentes de chacun, grâce à un service de qualité, un personnel attentif et des équipements modernes.

Pour rendre le voyage encore plus agréable, plusieurs options sont disponibles. Il est possible de bénéficier de tarifs réduits sur les repas à bord en optant pour une formule prépayée lors de sa réservation.

GNV casse les prix sur ses traversées France – Algérie

La compagnie maritime italienne GNV lance une promotion exceptionnelle sur ses traversées entre la France et l’Algérie pour l’été 2025. Du 20 au 26 août 2025, les voyageurs peuvent bénéficier d’une réduction de 35% sur le prix total des billets, hors taxes et repas.

Les tarifs promotionnels en aller simple sont particulièrement attractifs :

Sète-Béjaia : 95 euros ;

Béjaia-Sète : à partir de 119 euros ;

Sète-Alger : 143 euros ;

Alger-Sète : à partir de 146 euros.

L’offre est limitée à 10 000 places et valable pour des voyages jusqu’en septembre 2025. Pour faciliter l’accès à ces tarifs avantageux, GNV propose des options de paiement en plusieurs fois via Alma et PayPal.

Les voyageurs doivent toutefois noter l’application des nouveaux « coûts EU ETS« , une taxe non remboursable en vigueur depuis janvier 2024, dont le montant varie selon les lignes. Les réservations peuvent être effectuées directement sur le site de GNV ou auprès des agences de voyage agréées.

🟢 À LIRE AUSSI : France – Algérie en ferry : GNV offre jusqu’à 35% de réduction sur ses traversées