France-Algérie : 10 000 € à déclarer en France, mais 1 000 € côté algérien

Vous voyagez entre la France et l’Algérie avec de l’argent liquide ? Les seuils de déclaration sont différents : 10 000 euros côté français et plus de 1 000 euros côté algérien. Voici les démarches à effectuer pour éviter les mauvaises surprises aux frontières.

Transporter des espèces entre la France et l’Algérie implique de respecter les réglementations douanières des deux pays. Un voyageur peut ainsi être dispensé de déclaration au départ de France, tout en étant tenu de déclarer son argent à son arrivée en Algérie. La différence repose notamment sur les seuils fixés par chaque administration.

Pour les Algériens établis en France, ces formalités méritent une attention particulière avant chaque déplacement. La douane française propose un téléservice baptisé DALIA, tandis que les autorités algériennes ont actualisé leurs procédures en 2026. Une déclaration réalisée dans un pays ne remplace pas celle éventuellement exigée dans l’autre.

France : une déclaration obligatoire dès 10 000 euros

Selon la Direction générale des Douanes françaises, toute personne transportant 10 000 euros ou plus, ou l’équivalent dans une autre devise, doit effectuer une déclaration lors du franchissement de la frontière. Cette obligation concerne les résidents comme les non-résidents, même lorsque l’argent appartient à une autre personne. Elle s’applique notamment aux voyages vers les pays situés hors de l’Union européenne, dont l’Algérie.

Le seuil ne concerne pas uniquement les billets et les pièces de monnaie. Certains chèques, instruments financiers au porteur et formes d’or entrent également dans le champ de la déclaration. Le voyageur doit donc tenir compte de l’ensemble des valeurs concernées pour déterminer s’il atteint le montant réglementaire.

DALIA : comment déclarer son argent avant le voyage ?

Pour simplifier les démarches, la douane française met à disposition le service officiel DALIA. La déclaration peut être réalisée depuis un ordinateur ou un téléphone, au plus tôt 30 jours avant le déplacement et au plus tard avant le franchissement de la frontière. Le voyageur doit notamment renseigner son identité, son itinéraire ainsi que la nature et le montant des fonds transportés.

Une fois la déclaration enregistrée, son justificatif doit être conservé pour être présenté en cas de contrôle. Le document peut être affiché sur un appareil électronique ou imprimé. En cas d’omission ou de fausse déclaration, la réglementation française prévoit notamment une amende pouvant atteindre 50 % des sommes concernées et leur retenue par les Douanes.

A LIRE AUSSI : Douanes algériennes 2026 : devises, bijoux, cadeaux, médicaments… ce que vous pouvez emporter

En Algérie, la déclaration devient obligatoire au-delà de 1 000 euros

La réglementation algérienne prévoit un seuil nettement inférieur à celui appliqué en France. L’article 129 de la loi de finances pour 2026 impose à tout voyageur de déclarer, à l’entrée comme à la sortie du territoire, les montants dépassant 1 000 euros ou leur équivalent en autres devises. Cette obligation concerne les Algériens et les étrangers, qu’ils résident ou non dans le pays.

Les formalités de déclaration des devises ont également été précisées par un arrêté du 12 mai 2026, publié au Journal officiel du 19 juillet. Le texte prévoit une déclaration écrite, effectuée principalement par voie électronique avant l’arrivée au bureau des Douanes. Elle couvre aussi certains instruments de paiement, les métaux précieux et les pierres précieuses.

Les voyageurs non-résidents qui repartent avec des sommes importées et non utilisées doivent également conserver leur déclaration d’entrée et les justificatifs des opérations de change effectuées pendant leur séjour. Ces documents peuvent être demandés lors du départ d’Algérie. La déclaration initiale constitue donc une pièce importante à conserver jusqu’au voyage retour.

A LIRE AUSSI : Déclaration de devises en Algérie : les nouvelles règles que les voyageurs doivent connaître

5 000 ou 10 000 euros en espèces : quelles démarches effectuer ?

Un voyageur quittant directement la France pour l’Algérie avec 5 000 euros en billets n’atteint pas le seuil français de déclaration. Il doit néanmoins déclarer cette somme aux Douanes algériennes. Avec 10 000 euros, les deux déclarations deviennent nécessaires, l’une au départ de France et l’autre à l’arrivée en Algérie.

Ces exemples concernent uniquement les obligations déclaratives et ne constituent pas des autorisations automatiques de transport ou d’exportation des devises. Les Douanes peuvent demander des justificatifs sur l’origine et la destination des fonds. Il est donc important de conserver les documents bancaires et les preuves des opérations de change.

Comment préparer sa déclaration avant le départ ?

Les Douanes algériennes mettent à la disposition des voyageurs le portail électronique ALCES, qui permet notamment de déclarer les devises et les objets de valeur. Ce service est présenté dans les communications officielles des représentations consulaires algériennes, notamment celle du 24 juillet 2026. Les voyageurs sont invités à créer un compte sur la plateforme et à vérifier les modalités de déclaration avant leur départ.

Avant de voyager, il est recommandé de consulter les sites officiels des Douanes françaises et algériennes afin de vérifier les seuils, les formulaires et les éventuels justificatifs exigés. Les règles de déclaration ne doivent pas être confondues avec celles encadrant l’exportation des fonds. Cette précaution permet d’éviter les difficultés au départ comme à l’arrivée.

A LIRE AUSSI : Douane algérienne : comment faire sa déclaration en ligne