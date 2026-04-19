France – Algérie : bagage gratuit et vols renforcés, ASL Airlines dévoile son offre été 2026

Bonne nouvelle pour les voyageurs : ASL Airlines booste son offre estivale ! Avec plus de 50 fréquences hebdomadaires prévues pour 2026, la compagnie renforce la connectivité entre les régions françaises et l’Algérie, multipliant les options de vol sur ses lignes phares.

Pour la saison estivale 2026, ASL Airlines France densifie son réseau avec plus de 50 liaisons hebdomadaires vers l’Algérie. Son offre s’articule autour de 16 lignes aériennes desservant sept destinations clés : Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, Annaba, Tlemcen et Sétif.

L’offre d’ASL Airlines pour l’été 2026 se déploie largement sur le territoire français. Si les aéroports parisiens assurent l’essentiel du trafic — avec Charles de Gaulle (Alger, Béjaïa, Annaba) et Orly (Alger) — les régions ne sont pas en reste. Lille s’impose comme un hub majeur avec cinq destinations algériennes, tandis que Mulhouse relie Alger, Constantine et Oran. Enfin, des lignes spécifiques complètent le dispositif au départ de Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Perpignan.

37 vols hebdomadaires vers Paris

ASL Airlines confirme ses ambitions en maintenant les routes ouvertes l’année passée (Orly, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne). Celles-ci s’ajoutent aux escales traditionnelles de la compagnie que sont Paris-CDG, Lyon, Lille, Mulhouse et Perpignan, garantissant ainsi une couverture géographique complète.

Paris s’impose comme le cœur battant du réseau d’ASL Airlines France pour l’été 2026. Avec un record de 37 vols par semaine, la capitale parisienne devient la destination la plus fréquentée de tout son programme estival.

Le programme est conçu pour assurer une stabilité de service entre les deux pays. La répartition géographique des vols, répartie entre Paris et les aéroports régionaux, permet de couvrir l’ensemble des besoins : du rapprochement familial aux impératifs des professionnels.

Nouvelle politique tarifaire et de bagages

Pour célébrer le lancement de sa saison estivale, l’acteur majeur des vols entre la France et l’Algérie propose deux nouveaux avantages exclusifs permettant d’économiser jusqu’à 130 euros par voyageur :

Tarif Basic : un bagage de 15 kg en soute est désormais offert (gain de 130 euros).

un bagage de 15 kg en soute est désormais offert (gain de 130 euros). Tarif Standard : la première modification de votre billet est gratuite (gain de 50 euros).

Ces offres sont valables jusqu’au 24 octobre 2026 sur l’intégralité du réseau. Voyager n’a jamais été aussi simple et économique !

ASL Airlines France a fait évoluer son offre d’entrée de gamme. Depuis le 15 avril, les passagers ayant opté pour le tarif « Basic » bénéficient, sans frais supplémentaires, d’un bagage de 15 kg en soute, un service qui n’était pas proposé dans cette formule jusqu’alors.

Les passagers du tarif « Standard » bénéficient désormais de la gratuité sur leur première modification (date ou destination), permettant de réserver à l’avance sans stress. Pour rendre le voyage encore plus accessible, la compagnie muscle ses options de financement : au-delà du paiement en 3 ou 4 fois, il est désormais possible de régler son billet en 10 mensualités.

« Nous connaissons bien nos passagers. Beaucoup voyagent en famille, avec beaucoup de bagages et des contraintes d’agenda qui peuvent évoluer jusqu’au dernier moment. Cette offre spéciale Été 2026 est notre réponse directe à leurs besoins : moins de frais, plus de liberté. C’est ce que signifie être la compagnie de référence pour la desserte entre l’Algérie et la France », a déclaré Bruno Besnehard, directeur commercial d’ASL Airlines France.

À LIRE AUSSI :

🟢 Top des vols pas chers chez Air Algérie : Europe, Canada, Asie à prix réduits

🟢 Vols France – Algérie : ASL Airlines relance ses dessertes vers cette ville