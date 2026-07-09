France – Algérie : ASL Airlines ouvre les réservations pour l’automne avec de nouvelles offres

La compagnie aérienne spécialiste des vols vers l’Algérie, ASL Airlines, passe à la vitesse supérieure pour faciliter ses voyages entre la France et l’Algérie. Au programme de cette rentrée : le lancement officiel de ses vols pour les vacances d’automne, un accès prioritaire offert pour tous les billets au tarif Flex, et une offre exclusive dédiée aux étudiants au départ d’Algérie.

Les voyageurs peuvent désormais prolonger leur séjour estival, différer un retour en France ou organiser un déplacement à l’automne, notamment en profitant de la période du 17 octobre au 2 novembre 2026. La compagnie rappelle à ses voyageurs qu’en anticipant leur départ ils bénéficient des meilleurs choix de dates et de vols.

Le programme estival d’ASL Airlines propose plus de 50 vols hebdomadaires vers l’Algérie, dont 37 rotations vers l’aéroport Houari Boumediene d’Alger, notamment au départ des aéroports parisiens et des métropoles françaises.

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L’accès prioritaire gratuit pour toute réservation au tarif Flex

Nouveauté de cette saison estivale, l’accès prioritaire vient enrichir le tarif Flex gratuitement. Les passagers voyageant avec un billet Flex bénéficieront d’un traitement prioritaire, et ce, à chaque étape de leur passage à l’aéroport.

En effet, de l’enregistrement à la sortie de l’aérogare, ils profiteront d’un parcours plus fluide et d’un gain de temps notable :

à l’enregistrement , pour un passage plus rapide dès l’arrivée à l’aéroport.

, pour un passage plus rapide dès l’arrivée à l’aéroport. à l’embarquement , pour accéder à bord parmi les premiers.

, pour accéder à bord parmi les premiers. à la livraison des bagages, pour repartir plus vite une fois arrivé à destination.

Une remise de 10 % et un bagage de 59 kg pour les étudiants

Par ailleurs, ASL Airlines accompagne les étudiants, âgés de 17 à 29 ans, titulaires d’un visa d’études, notamment en leur offrant des tarifs préférentiels. Cette offre est applicable sur les vols au départ d’Algérie pour des voyages programmés jusqu’au 24 octobre 2026.

Ce billet étudiant exclusif combine économies et sérénité : il offre 10 % de réduction sur le tarif adulte, une généreuse franchise bagages de 59 kg au total (deux valises de 23 kg en soute, un bagage cabine de 10 kg et un accessoire de 3 kg), ainsi que la modification sans frais de votre vol jusqu’à 3 heures avant le départ (billet non remboursable, hors taxes).

« Ces nouvelles offres démontrent une nouvelle fois notre engagement à faciliter le voyage de nos passagers entre la France et l’Algérie. Fluidifier le parcours à l’aéroport, accompagner la rentrée des étudiants, c’est apporter toujours plus de valeur à chaque voyage, avec des tarifs étudiés pour tous les budgets. Cette exigence quotidienne de la qualité de service, signature de la compagnie, fait d’ASL Airlines France l’un des leaders de la desserte de l’Algérie », déclare Bruno Besnehard, directeur commercial d’ASL Airlines France.

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