France – Algérie : ASL Airlines annonce 15 nouveaux vols

Suite à la baisse des cas de contamination à la covid-19, les autorités algériennes ont finalement décidé de rouvrir les frontières aériennes, mais aussi de mettre en place un nouveau programme de vols internationaux.

Ledit programme comprenait auparavant 64 dessertes hebdomadaires, avec sept pays, avant que les mêmes autorités ne décident de le renforcer avec d’autres destinations dont Dubaï et Londres, et même avec plus de vols, et ce, afin de répondre à la forte demande des clients, ainsi que de la diaspora.

En effet, la ligne Algérie – France est la plus demandée par lesdits clients, mais aussi par la diaspora. Toutefois, et malgré l’augmentation du nombre de vols entre les deux pays, la demande reste toujours forte et les dessertes demeurent insuffisant face à cet effet.

Mise en place de 15 vols supplémentaires

Sur ce, la compagnie aérienne française ASL Airlines annonce la mise en place de 15 vols supplémentaires de départ depuis Alger, et ce, afin de diminuer la pression sur ladite ligne.

Les vols en question sont opérés depuis le 15 octobre, et jusqu’au 14 novembre. Pour la ligne Alger – Lyon, ladite compagnie a programmé des dates pour les dessertes, à savoir le 15 octobre, 22 octobre, 29 octobre, 6 novembre, 7 novembre, 13 novembre et 14 novembre.

Pour les vols vers la capitale française Paris, la même compagnie a opté pour les dates suivantes : 30 octobre – 5 novembre – 6 novembre – 7 novembre – 12 novembre – 13 novembre – 14 novembre.

Ces vols supplémentaires sont ajoutés afin de renforcer le programme de vols réguliers mis en place depuis le 7 octobre. Ledit programme comprend la ligne Paris – Alger, avec des vols opérés cinq jours par semaine, à savoir le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, avec des heures de départ depuis Paris CDG à 08 heures, pour arriver à 09 heures 20 à Alger, ainsi que pour le départ d’Alger à 10 heures 20 et l’arrivée à Paris CDG à 13 heures 40.

Concernant la ligne Lyon – Alger, des vols sont opérés que pour le jeudi, pour un départ de Lyon à 08 heures et l’arrivée à Alger à 08 heures 50, et le départ d’Alger à 16 heures 50 pour arriver à Lyon à 19 heures 40.

Quant à la ligne Lille – Alger, elle est programmée, tout comme la ligne précédente, tous les jeudis, avec un départ de Lille à 14 heures 20 et l’arrivée à Alger à 15 heures 50, et le départ d’Alger à 09 heures 50 pour arriver à Lille à 13 heures 20.

Par ailleurs, et en plus de ce programme de vols réguliers et de ces vols de retour supplémentaires, ASL Airlines France continue ses vols de retour depuis Bejaia et Annaba vers Paris.