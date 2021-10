France – Algérie : 36 vols pour Transavia en novembre

Depuis la baisse des cas de contamination et la stabilisation de la situation sanitaire, les choses commencent à rentrer dans l’ordre. Plusieurs activités issus de différents secteurs ont repris, le confinement partiel a été levé dans certaines villes et allégé dans d’autres et les dessertes aériennes s’intensifient de plus en plus.

Des vols déjà existants ont été renforcés comme ceux de Francfort et Rome, Barcelone et Istanbul. D’autres ont été enfin ajouté à savoir Londres et Dubaï, et ce, à raison de deux vols par semaine. Pour ce qui est de la France, le pays le plus desservi et fréquenté par les Algériens, aucun changement n’a été annoncé sauf qu’aujourd’hui Transavia Airlines vient de bénéficier de nouvelles décisions.

En effet, la compagnie aérienne à bas prix néerlandaise, filiale de KLM a reçu le feu vert de la part des autorités algériennes concernant son programme pour le mois prochains. Outre Air Algérie, Transavia est désormais autorisé à effectuer des dessertes commerciales aller-retour vers l’Algérie, et ce, pour le mois de novembre.

Le programme de Transavia durant le mois de novembre

La compagnie étrangère a informé sa clientèle que son programme prévu pour le mois prochain a été publié et les billets ont été mis en vente sur son site électronique. Transavia opérera des vols à partir des aéroports de Paris Orly, Lyon, Montpellier et desservira Alger, Oran et Constantine. Des avions Boeing 777-300 sont mis à la disposition de la compagnie étrangère depuis le mois d’octobre, lui permettant de ce fait de transporter 472 passagers.

Enfin, il convient de préciser que les billets du mois d’octobre ont été tous réservés, tandis que ceux du mois de novembre sont désormais disponibles. Quant aux prix, le billet pour un aller simple entre Paris Orly et Alger est fixé à 590 euros. Idem pour celui d’Oran et Constantine.