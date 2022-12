France: alcoolisé, un sans papiers algérien tue son locataire de 60ans

Si certains homicides sont commis de sang-froid, d’autres sont le résultat de diverses altercations. Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 décembre 2022, un homme âgé appelé Abdelslam C. de 65 ans a été tué en France, après avoir été battu à mort.

Les faits se sont déroulés à Vigneux-sur-Seine (Essonne), au domicile de la victime. Le suspect est un Algérien sans papiers, âgé de 35 ans qui était justement locataire chez le défunt. L’homme a lui-même averti les autorités en affirmant que la victime avait « chuté au sol » après une altercation.

Les autorités sont très vite venues, mais le vielle homme était déjà dans un état très critique. Il avait de très graves blessures au crane, et malgré les efforts des forces de l’ordre qui ont tenté tant bien que mal de le réanimer, il ne se réveillait pas. Les sapeurs-pompiers et le SAMU ont eux aussi essayé de sauver la victime, mais c’était trop tard.

Selon les médias français, le suspect était « recouvert de sang et semblant très alcoolisé ». Il a de ce fait té placé en garde à vue, et une enquête pour « homicide volontaire » a été ouverte.

L’Algérien est placé en détention provisoire pour meurtre

L’Algérien se prénomme Tarek H. et comme énoncé précédemment, le suspect était alcoolisé. En effet, il avait un peu plus de 1,80 gramme d’alcool par litre de sang.

Il a été interrogé par les forces de l’ordre, mais n’a pas donné plus d’informations sur son mobile, il affirme juste avoir « poussé » et « fait tomber » la victime qui « l’hébergeait » depuis quelques temps déjà.

Selon le parquet d’Évry-Courcouronnes, Tarek H. est désormais en détention provisoire depuis vendredi pour « meurtre par personne en état d’ivresse ». Entre temps, les autorités compétentes œuvrent dans le but de déterminer les liens exacts entre la victime et Tarek.