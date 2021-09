France : Air Algérie annonce 2 bonnes nouvelles

Après la réouverture des frontières Algériennes, une nouvelle qui a engendré la joie au milieu de la diaspora Algérienne, cette dernière a été retrouvée choquée devant les prix des billets de vol « multipliés » par Air Algérie, ce qui l’a poussé a dénoncé fortement ce fait.

Dans un communiqué d’Air Algérie, la compagnie aérienne a expliqué qu’elle « aurait proposé durant le mois d’août de l’année en cours, les prix les moins chers », en ajoutant que « malgré toutes les critiques, les tarifs des billets d’avion appliqués, sont les moins chers comparés aux tarifs proposés par ses concurrents étrangers sur les mêmes destinations qu’elle dessert ».

Sachant que la compagnie aérienne Transavia, suscite également de nombreuses critiques sur leurs prix pratiqués sur certaines lignes.

Ain Algérie rembourse les billets non-utilisés

La compagnie aérienne a annoncé, hier, deux bonnes nouvelles. Pour la première, il s’agit en effet des premières annulations massives de vols internationaux depuis un an et demi, où dans un document officiel, Air Algérie a promis de rembourser les billets annulés, intégralement et sans pénalités, vu que la suspension du trafic aérien depuis mars 2020 jusqu’à juin dernier a entraîné l’annulation de plus 500 000 billets d’avion, en indiquant la procédure à suivre, accompagné des adresses email sur lesquelles envoyer les demandes de remboursement.

Quand à la seconde nouvelle, Air Algérie a déclaré qu’elle va enfin rouvrir son agence Paris Opéra et ce, à compter d’aujourd’hui, après avoir été fermée pendant trois mois, en appliquant un protocole sanitaire strict.

Ladite agence sera désormais ouverte du lundi au samedi, de 08h30 à 18h.