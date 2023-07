France : à son retour d’Algérie, elle découvre un cadavre dans son domicile

Ce dimanche 10 juillet, le corps en état de décomposition d’un homme a été découvert emmuré dans la cuisine d’un appartement à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) par l’occupante des lieux, qui revenait d’un voyage en Algérie.

La femme avait confié son appartement à un couple, dont le mari devait effectuer des travaux, explique une source policière. À son retour d’Algérie, elle a constaté qu’un muret de dimensions « 1 mètre 50 de long, 1 mètre de haut et 40 cm de large » avait été érigé dans sa cuisine pendant son absence. Alertée par une forte odeur de javel et la présence de mouches, elle a immédiatement contacté la police.

Sur les lieux, les enquêteurs ont réalisé une ouverture dans le mur et découvert la présence d’insectes nécrophages, d’asticots et une couverture recouvrant une forme, selon une autre source policière. Après la destruction du mur, le corps d’un homme, positionné en position fœtale et enveloppé dans du plastique, a été découvert.

Un maire refuse de le mariage d’un sans papier algérien

Le maire de Béziers, Robert Ménard, a récemment refusé de célébrer le mariage d’un ressortissant algérien en situation irrégulière en France avec une ressortissante française. Cette décision a été prise vendredi dernier et a suscité une controverse. Le couple en question est composé d’un Algérien âgé de 23 ans et d’une Française âgée de 29 ans.

Malgré le fait que les démarches administratives aient été accomplies et que les formulaires requis aient été remplis, le maire a maintenu son refus catégorique de marier ce couple. L’union, pourtant légale selon l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, qui interdit de s’opposer à un mariage en raison de la religion, de la couleur de peau ou de la situation administrative de la personne, n’a pas été autorisée.

Robert Ménard a justifié sa décision en soulignant que le ressortissant algérien se trouve en situation irrégulière en France et qu’il est connu défavorablement par la justice pour des actes de vol avec recel et d’agression. Quant à la fiancée, elle bénéficie de prestations sociales pour subvenir à ses besoins.

Cette affaire a suscité des débats sur les questions de l’immigration, de la régularisation et des droits fondamentaux, et met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés certains couples mixtes en France.