France: à la tête d’un réseau de cocaïne, un Algérien écroué à Colmar

Un ressortissant algérien vient d’épaissir le cloaque de sa mésaventure avec la justice française en y ajoutant une autre affaire. Après une expulsion suite à un lourd dossier lié au trafic de drogue, le mis en cause a été condamné, jeudi dernier, à 4 ans de prison ferme pour « tentative de mariage blanc » et « fausse identité ».

De fil en aiguille, le jeune Algérien qui semble vouloir aller jusqu’au bout de sa démarche en se cachant derrière une fausse identité pour fuir la justice, avait en effet, proposé une habitante de Colmar une somme de 5 000 € pour qu’elle accepte de se marier en vue d’obtenir un titre de séjour. Le jeune homme lui aurait versé 850 € d’avance, selon le journal français L’Alsace.

Une fausse identité pour fuir la Justice

Voulant se la jouer fine, le jeune ressortissant use de moyens « classiques » pour se faire une nouvelle identité. Il aurait, en effet, usé d’un nom de son aïeul pour ne pas sa faire débusquer. Mais son jeu finit par être démasqué suite à une enquête menée par la mairie. Celle-ci découvre que le mis en cause avait même menti sur son âge, Et il était en réalité âgé de 24 ans et non de 22 ans.

Pour expliquer sa démarche, le ressortissant y est allé franco en expliquant que « pour éviter une expulsion », il fallait se faire passer pour un mineur, ajoute la même source.

Une autre affaire qui vient en remettre une couche à son dossier déjà « lourd ». Car il était bien connu de la justice pour plusieurs autres infractions.

Un dossier Pénal bien chargé !

Outre l’histoire de fausse identité, le jeune Algérien est décrit comme « leader » de drogue. Avec 1 kg d’héroïne, 1,2 kg de résine de cannabis, 111 g de cocaïne, 5 kg de produit de coupe en poudre, une presse, des téléphones, un matériel nécessaire pour un laboratoire de drogues et 4 100 € en billets, cet Algérien est loin de pouvoir se défaire des mains de la justice.

Allant plus loin dans le détail, l’Alsace explique ce jeune homme utilisait son scooter, son vélo et parfois même sa trottinette pour livrer sa marchandise. Son « activité » lui permettait de se remplir bien les poches avec un revenu de 55 000 euros par mois.