France : 5000 soignants demandent le retrait de la loi d’immigration jugée « mortifère »

La commission mixte paritaire a adopté la nouvelle loi immigration, mardi dernier, lors d’un vote qui a fini par approuver un texte fort et ferme, pour mieux « intégrer les étrangers et expulser ceux qui commettent des actes de délinquance.

349 voix ont voté pour ce nouveau texte, lors de l’Assemblée nationale. Cependant, sur le terrain, l’adoption de cette loi ne fait pas l’unanimité. D’ailleurs, vendredi dernier, un millier de personnes ont manifesté, à Paris, pour dénoncer l’adoption le projet de loi controverse sur l’immigration.

La loi immigration dans le viseur des soignants

Dans une tribune, plus de 5000 professionnels de la santé et une cinquantaine d’organisations de soignants, en France, demandent au président français, Emmanuel Macron, de ne pas « Promulguer le texte », estimant qu’il remet gravement en cause « notre modèle de santé humaniste ».

Ces professionnels de santé ont alerté, samedi, sur les conséquences sociales et sanitaires dramatiques de ce nouveau texte. Par conséquent, ces derniers appellent l’Élysée » à retirer cette loi mortifère à la santé publique ». « Nous, femmes et hommes des professions de santé, du social, du soin et de la recherche, souhaitons placer le président de la République (Emmanuel Macron) et son gouvernement devant leur immense responsabilité », écrivent les signataires de cette tribune.

Par ailleurs, pour ces 5000 soignants, cette nouvelle loi d’immigration aura des conséquences, notamment sur la santé des plus vulnérables dont les enfants. Ses soignants considèrent que ce nouveau texte, présenté par Gérald Darmanin, contraire à la convention internationale des droits de l’enfant. Citant, la limitation du regroupement familial, la complication des démarches nécessaires pour les mineurs isolés et la limitation des hébergements d’urgence.

"Nous sommes face à une bombe à retardement sur le plan de la santé publique", explique Adrien Gantois, sage-femme en Seine-Saint-Denis et signataire d'une tribune qui appelle à ne pas promulguer la loi immigration #MatinaleWERMC pic.twitter.com/3lkXCpXUkp — RMC (@RMCInfo) December 24, 2023

Dans cette tribune, ils déplorent aussi les restrictions introduites pour les aides médicales et les restrictions sur le logement pour les migrants en situation irrégulière, tout en rappelant les effets dévastateurs de cette mesure sur la santé physique et morale et risque d’augmenter les urgences médicales.

Les 5000 soignants qui dénoncent cette loi rappellent aussi que 25% des médecins exerçant dans les hôpitaux en France, sont « des praticiens à diplôme hors union européenne ». Ils s’interrogent : comment concevoir humainement que l’on attire en France des médecins, au détriment de leurs pays d’origine, tout en refusant de soigner les malades de ces mêmes pays ? ».

