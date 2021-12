France : 5 personnes impliquées dans le meurtre odieux d’un Algérien

De nos jours, c’est devenu facile d’ôter la vie. On voit des humains, dénués de toute parcelle d’humanité, mettre fin à la vie des autres dans les pires des façons, sans merci et sans scrupule. Cette semaine dans le 13ème arrondissement de Paris, un jeune algérien a trouvé la mort dans une triste scène et un crime odieux.

Le journal français le Parisien fait savoir hier dans un article, qu’il s’agissait d’un jeune algérien âgé de 24 ans. Ce dernier a été atrocement tué non pas par une personne, mais par plusieurs personnes impitoyables.

En effet, mardi soir, vers 22h, sur le quai Panhard-et-Levassor, le jeune en question marchait tranquillement alors qu’il était suivi, à son insu, par cinq individus. Un témoin explique au Parisien que les criminels se sont pris à lui en cachant leur visages avec des cagoules.

« C’est le brouillard total »

Le jeune, après avoir reçu plusieurs coups de couteau, a essayé tant bien que mal de se lever et de marcher avant de tomber sur le trottoir. Lorsque les secours sont venus après avoir été alertés par les riverains, la scène du crime a été rapidement encerclée.

A l’hôpital Georges Pompidou, l’Algérien a rendu l’âme seulement quelques heures plus tard, suite à plusieurs plaies partout dans son corps. La brigade criminelle de Paris a entamé une enquête, les hypothèses s’enchaînent, excluant tout scénario du genre règlement de compte pour stupéfiant ou encore conflit entre les bandes, le défunt était chef d’entreprise.