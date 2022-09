France : 4 stewards d’Air Algérie sous mandat d’arrêt à Rennes

Le commerce est régi par des lois et un cadre est mis en place. Avides de profit, certains individus les transgressent et acheminent de la marchandise illégalement, en petite ou grande quantité pour la revendre.

Les personnes ayant des facilités à voyager voient ça comme une opportunité, et se permettent de passer outre les consignes.

C’est le cas de cette affaire, qui date de deux ans mais dont le procès ne débute que cette semaine. En 2020, plusieurs vols « en bande organisée » ont été commis à Rennes et les téléphones ont ensuite été transportés en Algérie souvent par le biais de DHL. Le procès se tiendra cette semaine à Rennes entre le 12 et le 14 septembre 2022.

Selon Ouest France, ce serait pas moins de onze individus qui sont appelés à comparaître devant le tribunal correctionnel de la même ville.

Des stewards d’Air Algérie sous mandat d’arrêt

Un an après les faits, soit en 2021, la police départementale des Îles et Vilaines est venue à bout de cette organisation. La saisie a été fructueuse, et plusieurs éléments ont été retrouvés comme des bijoux, des téléphones portables et une voiture de luxe.

Quand le parquet de Rennes a communiqué sur l’affaire, il a relevé l’implication d’un steward Franco-algérien. En effet, parmi les cinq personnes accusées de trafic, le steward a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire.

De plus, quatre stewards opérant au sein de la compagnie aérienne Air Algérie sont eux aussi sous mandats d’arrêt international. Ils sont soupçonnés de complicité et leur implication dans cette affaire est évoquée. En effet, l’acheminement a été fait avec la « complicité présumée » du personnel de bord d’Air Algérie, plus précisément des stewards.

En effet, des mandats d’arrêts ont été émis contre quatre individus opérant au sein de la compagnie aérienne nationale. Ils sont néanmoins absents, le mandat est toujours toujours d’actualité.

Des voyageurs et un douanier algérien sont eux aussi soupçonnés de complicité.