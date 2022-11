France : 4 français sur 10 estiment que les migrants sont une « menace »

Depuis plusieurs jours, la politique migratoire en France est à nouveau au cœur des débats. En effet, la scène politique française se divise sur cette question avec d’un côté une droite qui dénonce et une gauche qui appelle à venir en aide aux migrants.

Tout cela s’est déclenché alors que l’Italie qui est depuis quelques semaines est gouvernée par l’extrême droite et qui a annoncé durcir les règles pour l’immigration illégale, en commençant par refuser le débarquement des navires humanitaires de migrants venant d’Afrique. Suite à cela, la France a donné le feu vert au débarquement de l’Ocean Viking « à titre exceptionnel » à Toulon, avec à son bord 234 migrants à bord, dont 57 enfants, tous secourus au large de la Libye sur la route migratoire la plus dangereuse au monde. De plus, le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin a annoncé à l’Assemblée, l’expulsion de 44 d’entre eux du territoire français.

Selon le site d’information français CNEWS, qui a dévoilé un sondage de l’institut CSA, 39% des Français estiment que les migrants sont une « menace » pour la France. Alors qu’ils sont 13% à penser que les migrants représentent une « opportunité », et près de la moitié (48%) pensent qu’ils ne sont «ni l’un ni l’autre ».

Qu’en est-il des partis politiques, pour ce sondage ?

Selon ce même sondage, c’est la droite qui arrive en tête de ce dernier, avec 75% des sympathisants dits de droite, tous partis politiques confondus considérant les migrants comme une menace pour la France. De plus pour les sympathisants des partis d’extrême droite (Rassemblement national et Reconquête) ce chiffre de 10 points et passe à 85%.

En outre, les partisans de la gauche française, un peu plus de la moitié des répondants 56% considèrent que les migrants ne sont ni une menace, ni une opportunité. Un taux quasi similaire chez les électeurs d’Emmanuel Macron avec 55%.

De plus, les sympathisants d’Europe Ecologie Les Verts semblent les plus enthousiastes à l’idée d’accueillir des migrants. Moins d’1 interrogé sur 10 (9%) estiment qu’ils représentent une menace tandis que 40% d’entre eux pensent qu’ils sont une opportunité pour la France.