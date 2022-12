France : 3 morts après une fusillade à Paris, le tireur appréhendé

Une fusillade a éclaté en plein Paris, faisant plusieurs dégâts. C’est ce vendredi 23 décembre 2022, que des coups de feu ont retentit rue d’Enghien, dans le Xe arrondissement de Paris. Le bilan provisoire a été communiqué par la maire du Xe arrondissement Alexandra Cordebard qui confirme « trois morts, un blessé en urgence absolue et trois en urgence relative dont le tireur présumé interpellé ».

Les faits se sont déroulés au centre culturel kurde Ahmet Kaya, créant une panique. Une commerçante d’un immeuble voisin a affirmé à l’AFP : « Sept à huit coups de feu dans la rue, c’est la panique totale, on est restés enfermés à l’intérieur ».

Un suspect appréhendé par les autorités

Un suspect a été appréhendé sur les lieux, de plus un appel général a été émis sur les ondes de la police, afin de sécuriser tous les sites kurdes à Paris.

#Paris10 rue d’Enghien, intervention de police en cours. ➡️ Une personne interpellée

🔴 Évitez le secteur et laissez les services de secours intervenir pic.twitter.com/5C5wcKCCHk — Préfecture de Police (@prefpolice) December 23, 2022



L’individu est un homme d’une soixantaine d’années, né en mars 1953 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) qui habite dans le 2eme arrondissement de Paris. Selon TF1info, l’homme de 69 ans est un retraité de la SNCF, et ses motivations restent encore inconnues.

Il a donc été placé en garde à vue, et une enquête a été ouverte pour «des chefs d’assassinat, homicides volontaires et violences aggravées ». La brigade criminelle de la police judiciaire se chargera du reste de l’enquête.

Gerald Darmanin se rendra sur les lieux

Gerald Darmanin a révélé qu’il se rendra sur les lieux de cette « dramatique fusillade ». Il rentre donc à Paris afin d’apporter son soutien aux proches des personnes ayant été atteintes lors de cet évènement.

A la suite de la dramatique fusillade qui s’est déroulée ce matin, je rentre à Paris et me rendrai sur place. Toutes mes pensées vont aux proches des victimes. L’auteur a été interpellé. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 23, 2022

Anne Hidalgo, la maire de Paris Anne Hidalgo commence par remercier les forces de l’ordre. Dans un second temps, elle explique d’une cellule psychologique sera mise en place dans la mairie de Paris, au Xe arrondissement afin d’apporter l’aide nécessaire aux personnes affectées.