France: 3 Algériennes victimes d’une incroyable arnaque à Châtellerault

En France, force de le constater, le nombre d’escroquerie et de vols ne cessent d’augmenter. Chaque jour, on découvre une nouvelle méthode, un nouveau moyen mis en place par des escrocs pour arriver à leurs fins. Cependant, faire appel à la sorcellerie pour dépouiller ses victimes et gratter leurs comptes en banque c’est une première.

En effet, le 24 juin dernier, le tribunal correctionnel de Poitiers, a procédé à l’audience concernant une affaire d’escroquerie, dont les auteurs sont trois marocains. Agés respectivement de 53, 49 et 55 ans, Saadia, Adil et Mustapha ont été interpellés le 22 juin 2022.

Trois Algériennes escroquées par des marocains à l’Ouest de la France

Comme rapporté par La Nouvelle république, ces trois mis en cause ont fait un coup de sorcellerie pour faire tomber trois victimes dans leurs pièges. En faisant appel à une pratique, répondant au nom de « Samaoui ». Celle-ci consiste à utiliser des pierres noires et blanches pour hypnotiser les victimes.

Ces dernières, originaires d’Algérie, les trois victimes, visiblement très croyantes de ce genre de pratique, âgées de 57, 62 et 64 ans, résident à Châtellerault.

Pour réussir leur plan, les marocains ont mis en place un scénario permettant de convaincre leurs victimes. Tout d’abord, Adil pour qui intervient la victime pour lui demander des renseignements sur la direction de la mosquée. Puis il y a Saadia qui arrive pour demander à Adil de deviner son avenir et son sort.

Convaincue de ce qui s’est passé devant ses yeux, l’une des victimes déclare avoir tenté elle aussi sa chance. Inconsciente du plan de ses escrocs, l’Algérienne a été hypnotisée par Adil, pour enfin la dépouiller et gratter son argent et ses bijoux; a déclaré une des victimes lors de l’audience.

Un coup de magicien ou de sorcier, ils ont dépouillé les trois victimes

Ce mode d’emploi était le même pour les autres victimes. L’avocate des victimes a fait état de plusieurs escroqueries; répondant aux mêmes critères que ce qui s’est passé à Poitiers avec les trois Algériennes; et ce en 2011.

En prétendant pouvoir purifier l’argent de leurs victimes, ces prévenus marocains ont réussi à retirer la somme de 2000, 2400 et 200 euros des trois Algériennes. Sans oublier la quantité de bijoux escroquée. C’est notamment de ce qui a été révélé des auditions du 24 juin dernier; et rapporté par la même source.

Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Poitiers a pris la décision de placer les accusés, provisoirement, dans le au Centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne. Et ce, dans le but de faire avancer l’enquête pour un prochain procès.