France : 1er salon d’immobilier dédié à la diaspora algérienne

Nombreux sont les Algériens établis à l’étranger qui cherchent à investir dans leur pays natal, l’Algérie. En effet, comme tous les autres citoyens ceux-ci préfèrent, généralement, de d’investir dans le secteur de l’immobilier. Et, se procurer des maisons ou des appartements pour y vivre ou les louer.

Par ailleurs, une des formes de l’investissement immobilier les plus avantageuses, reste l’immobilier neuf. En effet, cette forme permet à l’investisseur de réaliser des économies plus important qu’en achetant un bien ancien. Mais ce n’est pas tous, mis à part l’effet de levier du crédit, il est préférable d’investir dans le neuf, dans la mesure où celui-ci représente un patrimoine dont la valeur s’apprécie à long terme.

Cependant, la diaspora algérienne dispose maintenant d’une opportunité permettant de mieux s’enrichir vis à vis l’investissement dans l’immobilier neuf. Car, un prochain salon sera organisé en France, portant sur cette thématique.

Le salon algérien de l’immobilier à Paris

Portant le nom de « Neuf algérien en France » en cette première édition, ce salon aura lieu 28, 29 et 30 octobre 2022, l’espace Charenton sis dans le 12ème arrondissement à Paris. Entre promoteurs immobiliers, banques et investisseurs, plus de 25 professionnels de ce secteur en Algérie y seront présents, pour la première fois.

Par ailleurs, il convient de le rappeler, que « Neuf algérien en France » est organisé grâce à la collaboration entre plusieurs prestataires. Notamment, « OK AGENCE », une agence évènementielle sise à Nimes, « Lpestate.com » une agence immobilière installée à Alger. Mais aussi, SINA Paris, le rendez-vous incontournable des professionnels de l’immobilier.

Quel est le programme du salon « Neuf algérien en France » ?

Ce salon est destiné à la diaspora intéressée par l’immobilier neuf algérien. Ainsi, celui-ci représente une opportunité pour ces futurs investisseurs pour s’informer et se renseigner grâce à des journées thématiques. Qui y sont prévues. Au programme, plusieurs conférences animées par des experts du domaine pendant les trois jours de cet évènement. Celles-ci portent principalement sur :

La copropriété : l’administration des biens en Algérie, la législation et la création d’emploi;

Les financements immobiliers. Et ce grâce à la participation de la CNEP comme banque principale;

Les nouveaux challenges des villes algériennes : opportunités et perspectives;

L’écologie : les chantiers éco-responsables, isolation et économie d’énergie;

Le marketing immobilier.

Pour rappel, SINA Paris offre une entrée gratuite au visiteurs du salon « Neuf algérien en France ».